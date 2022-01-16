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Жизнь

Народные приметы на Гордеев день. Что ни в коем случае нельзя делать 16 января

16 января — Гордеев день. По-другому этот праздник называют Гордей и Малахия. Что можно и категорически запрещено делать сегодня, рассказываем в нашем материале.

Зима. Снег.
Зима. Снег.
ССО

Главные традиции и запреты Гордеева дня

На Руси верили, что в Гордеев день просыпаются голодные ведьмы. Считалось, что они возвращаются с шабаша и навеселе доят коров с такой силой, что те погибают. Чтобы избежать смерти скота, предки над воротами привязывали сальную свечу и просили домового присмотреть за животными.

Прародители 16 января обязательно приговаривали: «Дедушка домовой, пои мою коровушку, пои да корми, гладко води. Беги, молочко, по жилочкам да в вымечко, из вымечка в подойничек да по крыночкам на толсту сметаночку».

Кроме того, на Гордея и Малахия издавна принято варить овсяную кашу на молоке, кормить ей людей и угощать коров.

Категорически запрещено в Гордеев день:

  • хвастаться, зазнаваться и предаваться гордыне;
  • ссориться и конфликтовать;
  • проявлять жестокость.
Метель. Снежная дорога.
Метель. Снежная дорога.
pexels.com

Народные приметы на Гордеев день

  • Метель воет за окном — значит, пчелы будут хорошо роиться.
  • Возле дома скачет заяц — к похолоданию.
  • Иней на деревьях — к ясной и сухой погоде.
  • Треск деревьев в лесу — быть морозу.
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