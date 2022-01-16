Народные приметы на Гордеев день. Что ни в коем случае нельзя делать 16 января

Главные традиции и запреты Гордеева дня
На Руси верили, что в Гордеев день просыпаются голодные ведьмы. Считалось, что они возвращаются с шабаша и навеселе доят коров с такой силой, что те погибают. Чтобы избежать смерти скота, предки над воротами привязывали сальную свечу и просили домового присмотреть за животными.
Прародители 16 января обязательно приговаривали: «Дедушка домовой, пои мою коровушку, пои да корми, гладко води. Беги, молочко, по жилочкам да в вымечко, из вымечка в подойничек да по крыночкам на толсту сметаночку».
Кроме того, на Гордея и Малахия издавна принято варить овсяную кашу на молоке, кормить ей людей и угощать коров.
Категорически запрещено в Гордеев день:
- хвастаться, зазнаваться и предаваться гордыне;
- ссориться и конфликтовать;
- проявлять жестокость.
Народные приметы на Гордеев день
- Метель воет за окном — значит, пчелы будут хорошо роиться.
- Возле дома скачет заяц — к похолоданию.
- Иней на деревьях — к ясной и сухой погоде.
- Треск деревьев в лесу — быть морозу.