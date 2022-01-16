Народные приметы на Гордеев день. Что ни в коем случае нельзя делать 16 января

16 января — Гордеев день. По-другому этот праздник называют Гордей и Малахия. Что можно и категорически запрещено делать сегодня, рассказываем в нашем материале.

Главные традиции и запреты Гордеева дня

На Руси верили, что в Гордеев день просыпаются голодные ведьмы. Считалось, что они возвращаются с шабаша и навеселе доят коров с такой силой, что те погибают. Чтобы избежать смерти скота, предки над воротами привязывали сальную свечу и просили домового присмотреть за животными.

Прародители 16 января обязательно приговаривали: «Дедушка домовой, пои мою коровушку, пои да корми, гладко води. Беги, молочко, по жилочкам да в вымечко, из вымечка в подойничек да по крыночкам на толсту сметаночку».

Кроме того, на Гордея и Малахия издавна принято варить овсяную кашу на молоке, кормить ей людей и угощать коров.

Категорически запрещено в Гордеев день:

хвастаться , зазнаваться и предаваться гордыне;

зазнаваться и предаваться гордыне; ссориться и конфликтовать;

проявлять жестокость.

Метель. Снежная дорога. pexels.com

Народные приметы на Гордеев день