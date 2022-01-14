14 января -24°C
﻿
Жизнь

Васильев день. По каким приметам славяне предсказывали судьбу и погоду 14 января

Кроме Обрезания Господня, 14 января в народе отмечают Васильев день. Он посвящен святителю Василию Великому, жившему с 330 по 379 год. На какие приметы предки обращали внимание в праздник — в материале altapress.ru.

Снег. Зима. Кошка.
Снег. Зима. Кошка.
unsplash.com

1. Если 14 января порадуешь себя обновкой, то весь год будешь в обновках ходить.

2. В Васильев день ни в коем случае нельзя брать и давать деньги в долг. В противном случае есть риск погрязнуть в безденежье.

3. Если 14 января загадать желание, то оно обязательно сбудется.

4. В Васильев день идет дождь — жди снега на Пасху.

5. На дорогах гололед — к богатому урожаю.

Гололед.
Гололед.
altapress.ru

6. Луна растущая — жди весной половодья.

7. Утром 14 января идет снег — значит, зима будет снежной, а весна наступит поздно.

8. Сильный снегопад в Васильев день сулит теплое лето.

9. Оттепель 14 января предвещает сильные и продолжительные холода.

10. Вечером 14 января небо усыпано звездами — к большому урожаю ягод.

Звездное небо.
Звездное небо.
СС0

11. Стряхнешь снег с яблонь в Васильев день — будут они хорошо плодоносить.

12. Вьюга и метель — к богатому урожаю орехов.

13. Деревья в Васильев день покрылись инеем — значит, пчелы «принесут» много меда.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость