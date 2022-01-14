Васильев день. По каким приметам славяне предсказывали судьбу и погоду 14 января

1. Если 14 января порадуешь себя обновкой, то весь год будешь в обновках ходить.
2. В Васильев день ни в коем случае нельзя брать и давать деньги в долг. В противном случае есть риск погрязнуть в безденежье.
3. Если 14 января загадать желание, то оно обязательно сбудется.
4. В Васильев день идет дождь — жди снега на Пасху.
5. На дорогах гололед — к богатому урожаю.
6. Луна растущая — жди весной половодья.
7. Утром 14 января идет снег — значит, зима будет снежной, а весна наступит поздно.
8. Сильный снегопад в Васильев день сулит теплое лето.
9. Оттепель 14 января предвещает сильные и продолжительные холода.
10. Вечером 14 января небо усыпано звездами — к большому урожаю ягод.
11. Стряхнешь снег с яблонь в Васильев день — будут они хорошо плодоносить.
12. Вьюга и метель — к богатому урожаю орехов.
13. Деревья в Васильев день покрылись инеем — значит, пчелы «принесут» много меда.