Васильев день. По каким приметам славяне предсказывали судьбу и погоду 14 января

Кроме Обрезания Господня, 14 января в народе отмечают Васильев день. Он посвящен святителю Василию Великому, жившему с 330 по 379 год. На какие приметы предки обращали внимание в праздник — в материале altapress.ru.

1. Если 14 января порадуешь себя обновкой, то весь год будешь в обновках ходить.

2. В Васильев день ни в коем случае нельзя брать и давать деньги в долг. В противном случае есть риск погрязнуть в безденежье.

3. Если 14 января загадать желание, то оно обязательно сбудется.

4. В Васильев день идет дождь — жди снега на Пасху.

5. На дорогах гололед — к богатому урожаю.

Гололед. altapress.ru

6. Луна растущая — жди весной половодья.

7. Утром 14 января идет снег — значит, зима будет снежной, а весна наступит поздно.

8. Сильный снегопад в Васильев день сулит теплое лето.

9. Оттепель 14 января предвещает сильные и продолжительные холода.

10. Вечером 14 января небо усыпано звездами — к большому урожаю ягод.

Звездное небо. СС0

11. Стряхнешь снег с яблонь в Васильев день — будут они хорошо плодоносить.

12. Вьюга и метель — к богатому урожаю орехов.

13. Деревья в Васильев день покрылись инеем — значит, пчелы «принесут» много меда.