14 января -24°C
﻿
Жизнь

Обрезание Господне. Что можно и категорически запрещено делать 14 января

Обрезание Господне отмечают православные 14 января, на восьмой день после Рождества. Этот праздник посвящен великому для верующих событию, описанному в Евангелии. Что можно и ни в коем случае нельзя делать сегодня — в материале altapress.ru.

Церковь. Религия.
Церковь. Религия.
СС0

Обрезание Господне: что это за праздник?

Иисус Христос принял обрезание 14 января — на восьмой день после рождения. По еврейскому закону, необрезанный не был посвящен Единому Богу и не причислялся к народу Израилеву. Таков был древний обычай, который выражал верность и преданность народа Всевышнему.

А в чем суть Обрезания Господня?

Иисус, приняв обрезание, исполнил закон. Святитель Дмитрий Ростовский писал: «В обрезании Владыка наш явил большее смирение, нежели в рождении своем: в рождении Он принял образ человека <…> в обрезании же Он принял образ грешника, как грешник претерпевая боль, положенную за грех».

Праздник Обрезания Господня стал одним из важнейших для православной церкви. Дело в том, что в конце 1 века среди христиан возникла ересь «докетизм».

Ее последователи были уверены, что Христос не реальный человек, а дух, который казался воплотившимся. То, что говорилось в Евангелии об обрезании, стало свидетельством истинного воплощения Бога.

Церковь. Молитва.
Церковь. Молитва.
СС0

Главная традиция Обрезания Господня — богослужение в храме. Ей предки следовали обязательно.
Ни в коем случае 14 января нельзя проводить магические обряды. Они, по поверью, могут принести много бед, несчастий и недугов.

Можно делать уборку, шить и работать в огороде.

Народные приметы на Обрезание Господне

  • Утром 14 января выпал снег — значит, весна будет поздней.
  • Ветер дует с севера — к холодному лету, с запада — к лету с бурями и грозами, с востока — лето будет засушливым и жарким, с юга — значит, будет обычный год.
  • Растущая луна в ночь на 14 января — к весеннему половодью.
Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость