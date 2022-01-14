Обрезание Господне. Что можно и категорически запрещено делать 14 января

Обрезание Господне: что это за праздник?
Иисус Христос принял обрезание 14 января — на восьмой день после рождения. По еврейскому закону, необрезанный не был посвящен Единому Богу и не причислялся к народу Израилеву. Таков был древний обычай, который выражал верность и преданность народа Всевышнему.
А в чем суть Обрезания Господня?
Иисус, приняв обрезание, исполнил закон. Святитель Дмитрий Ростовский писал: «В обрезании Владыка наш явил большее смирение, нежели в рождении своем: в рождении Он принял образ человека <…> в обрезании же Он принял образ грешника, как грешник претерпевая боль, положенную за грех».
Праздник Обрезания Господня стал одним из важнейших для православной церкви. Дело в том, что в конце 1 века среди христиан возникла ересь «докетизм».
Ее последователи были уверены, что Христос не реальный человек, а дух, который казался воплотившимся. То, что говорилось в Евангелии об обрезании, стало свидетельством истинного воплощения Бога.
Главная традиция Обрезания Господня — богослужение в храме. Ей предки следовали обязательно.
Ни в коем случае 14 января нельзя проводить магические обряды. Они, по поверью, могут принести много бед, несчастий и недугов.
Можно делать уборку, шить и работать в огороде.
Народные приметы на Обрезание Господне
- Утром 14 января выпал снег — значит, весна будет поздней.
- Ветер дует с севера — к холодному лету, с запада — к лету с бурями и грозами, с востока — лето будет засушливым и жарким, с юга — значит, будет обычный год.
- Растущая луна в ночь на 14 января — к весеннему половодью.