Обрезание Господне. Что можно и категорически запрещено делать 14 января

Обрезание Господне отмечают православные 14 января, на восьмой день после Рождества. Этот праздник посвящен великому для верующих событию, описанному в Евангелии. Что можно и ни в коем случае нельзя делать сегодня — в материале altapress.ru.

Обрезание Господне: что это за праздник?

Иисус Христос принял обрезание 14 января — на восьмой день после рождения. По еврейскому закону, необрезанный не был посвящен Единому Богу и не причислялся к народу Израилеву. Таков был древний обычай, который выражал верность и преданность народа Всевышнему.

А в чем суть Обрезания Господня?

Иисус, приняв обрезание, исполнил закон. Святитель Дмитрий Ростовский писал: «В обрезании Владыка наш явил большее смирение, нежели в рождении своем: в рождении Он принял образ человека <…> в обрезании же Он принял образ грешника, как грешник претерпевая боль, положенную за грех».

Праздник Обрезания Господня стал одним из важнейших для православной церкви. Дело в том, что в конце 1 века среди христиан возникла ересь «докетизм».

Ее последователи были уверены, что Христос не реальный человек, а дух, который казался воплотившимся. То, что говорилось в Евангелии об обрезании, стало свидетельством истинного воплощения Бога.

Церковь. Молитва. СС0

Главная традиция Обрезания Господня — богослужение в храме. Ей предки следовали обязательно.

Ни в коем случае 14 января нельзя проводить магические обряды. Они, по поверью, могут принести много бед, несчастий и недугов.

Можно делать уборку, шить и работать в огороде.

Народные приметы на Обрезание Господне