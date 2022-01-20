Народные приметы на Ивана Бражника. Что обязательно нужно сделать 20 января

Главные традиции на Ивана Бражника
На Ивана Бражника продолжили праздновать свадьбы. В этот день начиналась пора сватовства, и на Руси приговаривали: «Крест в воду — жених на гору».
Также 20 января было принято «запивать» зло и горе брака без любви. На Зимнего свадебника обязательно «обмывали» печальную девичью судьбу, чтобы женщина в семейной жизни меньше плакала.
На Ивана Бражника предки как можно больше трудились, а вот веселым торжественным гуляньям уделяли совсем немного времени. Издавна считалось: «Празднуй раз в месяц — будешь веселым, празднуешь каждый день — будешь голым».
Категорически запрещено 20 января ссориться, лениться и обижать женщин.
Народные приметы на Ивана Бражника
- Погода холодная и безоблачная — значит, летом не будет дождей.
- Небо ночью чистое и звездное — к сильным холодам.
- Дует южный ветер — значит, летом будет много гроз.
- Сильный ветер и снег — к метели на Масленицу.
- Полнолуние 20 января предвещает сильный паводок весной.
- Птицы с утра щебечут — к ясному дню.
- Туман над рекой стелется — быть богатому урожаю хлеба.