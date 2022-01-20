Народные приметы на Ивана Бражника. Что обязательно нужно сделать 20 января

Народный праздник Иван Бражник отмечают 20 января. По-другому его называют Зимний свадебник, Перезимник и Зимний мясоед. Что обязательно нужно сделать сегодня — в материале altapress.ru.

Главные традиции на Ивана Бражника

На Ивана Бражника продолжили праздновать свадьбы. В этот день начиналась пора сватовства, и на Руси приговаривали: «Крест в воду — жених на гору».

Также 20 января было принято «запивать» зло и горе брака без любви. На Зимнего свадебника обязательно «обмывали» печальную девичью судьбу, чтобы женщина в семейной жизни меньше плакала.

На Ивана Бражника предки как можно больше трудились, а вот веселым торжественным гуляньям уделяли совсем немного времени. Издавна считалось: «Празднуй раз в месяц — будешь веселым, празднуешь каждый день — будешь голым».

Банкет. Алкоголь. CC0

Категорически запрещено 20 января ссориться, лениться и обижать женщин.

Народные приметы на Ивана Бражника