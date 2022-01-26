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Жизнь

Народные приметы на Ермилов день. Что можно и категорически запрещено делать 26 января

26 января — Ермилов день. По-другому этот праздник называется Ерема и Ерема на печи. Что можно и ни в коем случае нельзя делать сегодня — в материале altapress.ru.

Зима, метель, снег.
Зима, метель, снег.
pixabay.com

Традиции и запреты в Ермилов день

Предки в Ермилов день обязательно оставались дома из-за лютых холодов. Они приговаривали: «Ерема на печи — болезнь одолей и больше не болей», «Ерема на печи, а кошка в печурке».

На Ерему прародители пристально наблюдали за кошками, жившими в семьях. По их поведению предсказывали погоду. Так, считается, что если кошка свернулась клубочком и прячет мордочку, то грядут морозы.

Еще на Руси были убеждены: «Если кошка катается по половицам, то, значит, тепло в дом стучится; если стену дерет — значит, ненастье у ворот».

Кроме того, 26 января предки смотрели, куда ложится питомец. На это место следовало «встать и не сходить с него подольше». Примечательно, что в таком положении кошке молились о здоровье и избавлении от недугов.

Отдых. Сон. Кошка
Отдых. Сон. Кошка
СС0

Категорически запрещено в Ермилов день обижать кошек. Они, по поверью, священны. А кто убьет зверя, тому 7 лет счастья не видать.

Не советуют на Ерему и работать. По преданию, богатырское здоровье закрепится только за тем, кто проведет этот праздник в тепле и уюте. Также 26 января нельзя умываться до обеда.

Народные приметы на Ермилов день

  • 26 января кот свернулся калачиком — к сильным морозам.
  • На Ерему луна в «ободке» — жди метели.
  • Лес шумит — к потеплению.
  • Синица под окном щебечет — значит, весна будет ранней.
  • Собака свернулась в будке — к морозу, а растянулась на улице — к теплу.
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