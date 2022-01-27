27 января — народно-христианский праздник «Нина — обряды скотины». По-другому он называется Нинооба. Что можно и категорически запрещено делать сегодня — в материале altapress.ru.

Нинооба: главные традиции и запреты 27 января

На Нинообу прародители обихаживали домашнюю скотину. Животных мыли и чистили, а еще для них убирали в хлеву и перестилали солому. Считалось, что 27 января скот нужно называть только ласковыми словами, кормить хлебом и свежими овощами. В народе приговаривали: «На святую Нину порадуй скотину».

На «Нину — обряды скотины» предки работали по хозяйству. Женщины готовили вкусную еду, а мужчины выполняли мелкий ремонт.

По поверью, если 27 января в доме случился пожар, то нужно брызнуть в пламя молоко из-под коровы. Тогда огонь поутихнет и вскоре совсем погаснет. Также считается, что молочные продукты помогают вылечить мелкие ожоги.

На Нинообу рекомендуется высаживать семена на рассаду. Кроме того, этот праздник благоприятен для развития бизнеса и обретения полезных деловых связей.

Коровы. Животноводство. СС0

Категорически запрещено на «Нину — обряды скотины» лениться и долго спать. В противном случае есть риск «схлопотать» наказание от святой Нины. Нельзя ссориться, выяснять отношения, повышать голос, стричься и выносить мусор.

Народные приметы на «Нину — обряды скотины»