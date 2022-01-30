День Деда Мороза и Снегурочки. Что это за праздник и с какими приметами он связан

Что принято делать в День Деда Мороза и Снегурочки
30 января предки обязательно рассказывали друг другу легенды о Деде Морозе и Снегурочке.
Жители Руси вспоминали, как Снегурочка по прихоти Леля (славянского Амура) полюбила человека. С приходом Весны она не захотела улетать на Север. А, когда «яркий луч солнца прорезал утренний туман и упал на Снегурочку», она растаяла, превратилась в облако пара и унеслась прочь.
Особое почтение 30 января отдавали Морозу — противнику Перуна (бога-громовержца) Кстати, он был женат на Снежной Царице — дочери Мары (богини смерти) и Кощея.
У прародителей День Деда Мороза и Снегурочки ассоциировался с окончанием зимы. Не за горами была Масленица, к которой 30 января начинали усиленно готовиться — к примеру, доставали из закромов продукты на блины.
Народные приметы на День Деда Мороза и Снегурочки
- Небо заволокло тучами 30 января — к метели.
- Снег в День Деда Мороза и Снегурочки идет долго — значит, зима закончится нескоро.
- Месяц редко выплывает из-за облаков — жди богатого урожая.
- На ночном небе нет облаков и луна ярко светит — наоборот, к плохому урожаю.