День Деда Мороза и Снегурочки. Что это за праздник и с какими приметами он связан

30 января отмечают славянский праздник — День Деда Мороза и Снегурочки. С какими традициями и приметами связана эта дата — в материале altapress.ru.

Что принято делать в День Деда Мороза и Снегурочки

30 января предки обязательно рассказывали друг другу легенды о Деде Морозе и Снегурочке.

Жители Руси вспоминали, как Снегурочка по прихоти Леля (славянского Амура) полюбила человека. С приходом Весны она не захотела улетать на Север. А, когда «яркий луч солнца прорезал утренний туман и упал на Снегурочку», она растаяла, превратилась в облако пара и унеслась прочь.

Особое почтение 30 января отдавали Морозу — противнику Перуна (бога-громовержца) Кстати, он был женат на Снежной Царице — дочери Мары (богини смерти) и Кощея.

У прародителей День Деда Мороза и Снегурочки ассоциировался с окончанием зимы. Не за горами была Масленица, к которой 30 января начинали усиленно готовиться — к примеру, доставали из закромов продукты на блины.

Блины. CC0

Народные приметы на День Деда Мороза и Снегурочки