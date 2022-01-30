30 января -22°C
﻿
Жизнь

День Деда Мороза и Снегурочки. Что это за праздник и с какими приметами он связан

30 января отмечают славянский праздник — День Деда Мороза и Снегурочки. С какими традициями и приметами связана эта дата — в материале altapress.ru.

В алтайской резиденции Деда Мороза.
В алтайской резиденции Деда Мороза.
Анна Зайкова, altapress.ru

Что принято делать в День Деда Мороза и Снегурочки

30 января предки обязательно рассказывали друг другу легенды о Деде Морозе и Снегурочке.

Жители Руси вспоминали, как Снегурочка по прихоти Леля (славянского Амура) полюбила человека. С приходом Весны она не захотела улетать на Север. А, когда «яркий луч солнца прорезал утренний туман и упал на Снегурочку», она растаяла, превратилась в облако пара и унеслась прочь.

Особое почтение 30 января отдавали Морозу — противнику Перуна (бога-громовержца) Кстати, он был женат на Снежной Царице — дочери Мары (богини смерти) и Кощея.

У прародителей День Деда Мороза и Снегурочки ассоциировался с окончанием зимы. Не за горами была Масленица, к которой 30 января начинали усиленно готовиться — к примеру, доставали из закромов продукты на блины.

Блины.
Блины.
CC0

Народные приметы на День Деда Мороза и Снегурочки

  • Небо заволокло тучами 30 января — к метели.
  • Снег в День Деда Мороза и Снегурочки идет долго — значит, зима закончится нескоро.
  • Месяц редко выплывает из-за облаков — жди богатого урожая.
  • На ночном небе нет облаков и луна ярко светит — наоборот, к плохому урожаю.
Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость