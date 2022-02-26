Народные приметы на Мартынов день 26 февраля: что нельзя делать

Святой Мартиниан считался покровителем семьи, защитником от блуда и дурных страстей. Поэтому молиться 26 февраля стоит с просьбой помощи в борьбе с разного рода соблазнами.
Также в этот день молились о зоркости зрения.
Что можно и нельзя делать?
26 февраля стоит убраться в жилье, а также навести порядок в душе, очистить голову от дурных мыслей.
Уборка.
CC0
По поверью, девушка запрещалось заниматься рукоделием — вышивать, шить и вязать.
Нежелательно принимать поспешных решений, стоит отложить большие покупки.
Приметы на Мартынов день
- Если в этот день снег тает, то весна будет теплая,
- Если погода пасмурная, то тепла ждать нескоро,
- Если синицы поют звонко — будет ранняя весна,
- Если увидеть яркие звезды ночью, значит, умершие родственники смотрят на мир с небес.