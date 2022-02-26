Народные приметы на Мартынов день 26 февраля: что нельзя делать

26 февраля православные христиане вспоминают преподобного Святого Мартиниана Кесарийского. В народе этот день также называют проще — Мартыновым днем.

Святой Мартиниан считался покровителем семьи, защитником от блуда и дурных страстей. Поэтому молиться 26 февраля стоит с просьбой помощи в борьбе с разного рода соблазнами.

Также в этот день молились о зоркости зрения.

Что можно и нельзя делать?

26 февраля стоит убраться в жилье, а также навести порядок в душе, очистить голову от дурных мыслей.

Уборка. CC0

По поверью, девушка запрещалось заниматься рукоделием — вышивать, шить и вязать.

Нежелательно принимать поспешных решений, стоит отложить большие покупки.

Приметы на Мартынов день