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Жизнь

Народные приметы на День Иверской иконы Божией матери. Почему 25 февраля нужно покаяться

Православный праздник День Иверской иконы Божией Матери (Вратарница или Привратница) отмечают 25 февраля. Что можно и категорически запрещено делать сегодня — в материале altapress.ru. А еще рассказываем, на какие приметы следует обратить внимание.

Православная выставка-ярмарка "От покаяния к воскресению России".
Православная выставка-ярмарка "От покаяния к воскресению России".
Олег Богданов

На Иверской иконе изображена Дева Мария с Богомладенцем, которого она держит на левой руке. Лик Спасителя чуть повернут к Богородице, которая слегка склонила голову к нему. Главный признак Иверской иконы — кровоточащая рана на правой щеке Божьей Матери.

Иверская икона — один из самых удивительных образов по чудотворным проявлениям. Иконе молятся и просят направить на правильный путь — образ помогает людям, покаявшимся в своих грехах. Можно попросить и помощи своим родным.

К образу обращаются с просьбой избавить от разных недугов, печали и скорби, подарить утешение в бедах, приумножить плодородие земли, а также при других ситуациях.

Крестьяне в этот день на ужин готовили блюда с рыбой, поскольку мясо на столе не приветствовалось. На мороз выносили зерно, предназначенное для посева, чтобы растения меньше болели и дали богатый урожай.

грех
грех
кино

Народные приметы и традиции на 25 февраля

  • Если на небе много звезд — к богатому урожаю.
  • Чем холоднее последняя неделя февраля, тем теплее будет март.
  • Туман или снегопад в этот день принесут дождливое лето.
  • Нельзя надевать только старые вещи, иначе придут прошлые проблемы и неприятности, обязательно нужна хоть какая-то новая вещь.
  • Лучше не начинать новые дела, так как они закончатся провалом, а вот старые необходимо завершить.
  • Не стоит в этот день уезжать далеко от дома, поскольку по пути произойдут неприятности.
  • Если рассказать хороший сон, то он не сбудется, а если рассказать страшный — сбудется.
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