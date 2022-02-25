Народные приметы на День Иверской иконы Божией матери. Почему 25 февраля нужно покаяться

На Иверской иконе изображена Дева Мария с Богомладенцем, которого она держит на левой руке. Лик Спасителя чуть повернут к Богородице, которая слегка склонила голову к нему. Главный признак Иверской иконы — кровоточащая рана на правой щеке Божьей Матери.
Иверская икона — один из самых удивительных образов по чудотворным проявлениям. Иконе молятся и просят направить на правильный путь — образ помогает людям, покаявшимся в своих грехах. Можно попросить и помощи своим родным.
К образу обращаются с просьбой избавить от разных недугов, печали и скорби, подарить утешение в бедах, приумножить плодородие земли, а также при других ситуациях.
Крестьяне в этот день на ужин готовили блюда с рыбой, поскольку мясо на столе не приветствовалось. На мороз выносили зерно, предназначенное для посева, чтобы растения меньше болели и дали богатый урожай.
Народные приметы и традиции на 25 февраля
- Если на небе много звезд — к богатому урожаю.
- Чем холоднее последняя неделя февраля, тем теплее будет март.
- Туман или снегопад в этот день принесут дождливое лето.
- Нельзя надевать только старые вещи, иначе придут прошлые проблемы и неприятности, обязательно нужна хоть какая-то новая вещь.
- Лучше не начинать новые дела, так как они закончатся провалом, а вот старые необходимо завершить.
- Не стоит в этот день уезжать далеко от дома, поскольку по пути произойдут неприятности.
- Если рассказать хороший сон, то он не сбудется, а если рассказать страшный — сбудется.