Народные приметы на Власьев день. Почему 24 февраля нужно молиться об исцелении

Православный праздник День священномученика Власия (или Власьев день) отмечают 24 февраля. Что можно и категорически запрещено делать сегодня — в материале altapress.ru. А еще рассказываем, на какие приметы следует обратить внимание.

Власий Севастийский был врачевателем — исцелял людей и животных прикосновением руки к головам. За такое умение его подвергли истязаниям, а после отсекли голову мечом.

Крестьяне 24 февраля откладывали все по дому и посвящали время уходу за домашним животным. В этот день запрещалось убивать корову, поскольку это гарантировало невзгоды для всей семьи. Этот день называли «Коровьим праздником», поскольку Власий покровительствует животным. Даже сейчас сельские жители окропляют святой водой домашнюю скотину, чтобы защитить от хвори и разных проблем.

На Власия люди устраивали массовые гуляния и не работали. Считалось, что труд может навлечь разные беды, в том числе и смерть домашних животных.

Власьевские морозы — самые сильные, а после них зимние холода отступают. Люди заметили, что если в этот день много снега, то скоро весна наступит и в мае много зелени будет. А если начинается оттепель, то морозов больше не будет. Если много сосулек, то весна поздняя будет.

Животноводство. Корова. СС0

Народные традиции на Власьев день