Народные приметы на Власьев день. Почему 24 февраля нужно молиться об исцелении

Власий Севастийский был врачевателем — исцелял людей и животных прикосновением руки к головам. За такое умение его подвергли истязаниям, а после отсекли голову мечом.
Крестьяне 24 февраля откладывали все по дому и посвящали время уходу за домашним животным. В этот день запрещалось убивать корову, поскольку это гарантировало невзгоды для всей семьи. Этот день называли «Коровьим праздником», поскольку Власий покровительствует животным. Даже сейчас сельские жители окропляют святой водой домашнюю скотину, чтобы защитить от хвори и разных проблем.
На Власия люди устраивали массовые гуляния и не работали. Считалось, что труд может навлечь разные беды, в том числе и смерть домашних животных.
Власьевские морозы — самые сильные, а после них зимние холода отступают. Люди заметили, что если в этот день много снега, то скоро весна наступит и в мае много зелени будет. А если начинается оттепель, то морозов больше не будет. Если много сосулек, то весна поздняя будет.
Народные традиции на Власьев день
- Люди в этот день молились об исцелении и благополучии в семейной жизни.
- Утром домашних животных пригоняли к храму, где их окропляли водой после молебна.
- Коров хорошо кормили, чтобы они были здоровыми, а молоко было вкусное.