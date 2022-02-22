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Жизнь

Народные приметы на Лаптев день. Почему 22 февраля необходимо починить обувь

22 февраля отмечается день Никифоры-Панкраты (или Лаптев день) в память мученика Никифора и преподобного Панкратия Печерского.

Лапти.
Лапти.
CC0

День Никифоры-Панкраты: традиции и запреты

В народе об это дне говорили: «Не всякий Панкрат хлебом богат» и «Зима убегает темной ночью».

22 февраля мужчины обычно плели лапти, поэтому этот день называли еще «Панкратий-лапотник». Часто традиционную обувь плети на продажу.

Мальчиков с детства учили этому мастерству.

Ученые АлтГУ запатентовали оберег, лапти и куклу.
Ученые АлтГУ запатентовали оберег, лапти и куклу.

По поверью, на Панкрата нужно начинать лечить хронические болезни. Если это сделать, то от недугов удастся избавиться.

Также в Лаптев день можно отнести обувь в ремонт. Считается, что после этого ее еще долго можно будет проносить.

В этот день семена ненадолго выносили на мороз, а потом прятали в теплом месте. Люди верили, что таким образом семена закалялись и если их посадить, то будет хороший урожай.

Народные приметы на День Панкратия-лапотника

  • Если 22 февраля ударит мороз — холода будут ещё долго
  • Багряный закат сулит снегопад
  • Если снег на деревьях налипает — к потеплению.
  • Увидеть на ели рябчика — к похолоданию.
  • Свинья визжит и беспокойно себя ведет — к непогоде.
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