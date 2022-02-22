Народные приметы на Лаптев день. Почему 22 февраля необходимо починить обувь

День Никифоры-Панкраты: традиции и запреты
В народе об это дне говорили: «Не всякий Панкрат хлебом богат» и «Зима убегает темной ночью».
22 февраля мужчины обычно плели лапти, поэтому этот день называли еще «Панкратий-лапотник». Часто традиционную обувь плети на продажу.
Мальчиков с детства учили этому мастерству.
По поверью, на Панкрата нужно начинать лечить хронические болезни. Если это сделать, то от недугов удастся избавиться.
Также в Лаптев день можно отнести обувь в ремонт. Считается, что после этого ее еще долго можно будет проносить.
В этот день семена ненадолго выносили на мороз, а потом прятали в теплом месте. Люди верили, что таким образом семена закалялись и если их посадить, то будет хороший урожай.
Народные приметы на День Панкратия-лапотника
- Если 22 февраля ударит мороз — холода будут ещё долго
- Багряный закат сулит снегопад
- Если снег на деревьях налипает — к потеплению.
- Увидеть на ели рябчика — к похолоданию.
- Свинья визжит и беспокойно себя ведет — к непогоде.