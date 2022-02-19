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Жизнь

Народные приметы на День Вукола. Почему 19 февраля необходимо оберегать теленка и корову и следить за кошками

Православный праздник День Вукола (или Вукола Телятника) отмечают 19 февраля. Что можно и категорически запрещено делать сегодня — в материале altapress.ru. А еще рассказываем, на какие приметы следует обратить внимание.

Теленок. Животноводство.
Теленок. Животноводство.
СС0

Традиции и обычаи 19 февраля

В середине февраля начинался отел коров. В этот день отелившуюся буренку окуривали чабрецом, чтобы было хорошее молоко, а родившегося теленка протирали от хвоста к шее и говорили: «Хозяин мой, домовой дедушка, возьми теленочка этого в соседушки, его не обижай и другим в обиду не давай».

В селениях проводили обряд: на молоке варили кашу, а после старшая в семье женщина обкладывала горшок сеном и ставила в чашу с овсом, которую трижды поднимала над головой и произносила: «На сто бычков! На тысячу телушек!».

В это время другие члены семьи молились. Затем кашу съедали, овес и сено отдавали корове, а пленку с каши — теленку.

19 февраля девушки, мечтавшие встретить вторую половинку, ходили помолиться в храм и просили помощи у святого Вукола. Деньги в долг старались не давать. А также не ссорились с родными и близкими.

Теленок и коровы. Животноводство.
Теленок и коровы. Животноводство.
СС0

Народные приметы на Вуколу телятника

  • Если морозы, то весна будет цветущей, а лето — сухим и жарким.
  • Если холодно, то в марте будет тепло. И чем холоднее, тем будет теплее.
  • Если кошки и собаки сворачиваются калачиком и закрывают нос лапками — к морозу.
  • Если сухие листья шелестят на деревьях — будет снегопад.
  • Если мыши вылезли из нор и бегают по снегу — будет пасмурно.
  • Если оттепель — коровы будут плохо доиться.
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