Народные приметы на День Вукола. Почему 19 февраля необходимо оберегать теленка и корову и следить за кошками

Традиции и обычаи 19 февраля
В середине февраля начинался отел коров. В этот день отелившуюся буренку окуривали чабрецом, чтобы было хорошее молоко, а родившегося теленка протирали от хвоста к шее и говорили: «Хозяин мой, домовой дедушка, возьми теленочка этого в соседушки, его не обижай и другим в обиду не давай».
В селениях проводили обряд: на молоке варили кашу, а после старшая в семье женщина обкладывала горшок сеном и ставила в чашу с овсом, которую трижды поднимала над головой и произносила: «На сто бычков! На тысячу телушек!».
В это время другие члены семьи молились. Затем кашу съедали, овес и сено отдавали корове, а пленку с каши — теленку.
19 февраля девушки, мечтавшие встретить вторую половинку, ходили помолиться в храм и просили помощи у святого Вукола. Деньги в долг старались не давать. А также не ссорились с родными и близкими.
Народные приметы на Вуколу телятника
- Если морозы, то весна будет цветущей, а лето — сухим и жарким.
- Если холодно, то в марте будет тепло. И чем холоднее, тем будет теплее.
- Если кошки и собаки сворачиваются калачиком и закрывают нос лапками — к морозу.
- Если сухие листья шелестят на деревьях — будет снегопад.
- Если мыши вылезли из нор и бегают по снегу — будет пасмурно.
- Если оттепель — коровы будут плохо доиться.