Народные приметы на День Семена и Анны. Что можно и категорически запрещено делать 16 февраля

День Семена и Анны отмечают 16 февраля. По-другому этот праздник называют Хранитель младенцев. Что можно и ни в коем случае нельзя делать сегодня — в материале altapress.ru.

Традиции и запреты в День Семена и Анны

На Хранителя младенцев предки молились святым Симеону и Анне о здоровье новорожденных.

Также 16 февраля прародители начинали готовить лошадиную сбрую. Они приговаривали: «Семен и Анна сбрую починят», «Дед встает чуть свет, чинит сбрую летнюю да борону столетнюю».

Кроме того, к Дню Семена и Анны относится знаменитая поговорка «Готовь сани летом, а телегу — зимой».

Как правило, «праздничным» утром вся семья выходила из дома, шла в сараи и занималась работой. Совместное дело считалось залогом удачи на весь год.

Сливочное масло. CC0

Хозяйки на Хранителя младенцев варили особое кушанье — саламату. Это гречишное пресное тесто, распущенное в воде, с маслом.

Кстати, про традиционное блюдо хозяйки тоже высказывались: «Приехала саламата во двор — расчинай починки».

Категорически запрещено 16 февраля брать деньги в долг и носить вещи черного цвета.

Народные приметы на День Семена и Анны