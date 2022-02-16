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Жизнь

Народные приметы на День Семена и Анны. Что можно и категорически запрещено делать 16 февраля

День Семена и Анны отмечают 16 февраля. По-другому этот праздник называют Хранитель младенцев. Что можно и ни в коем случае нельзя делать сегодня — в материале altapress.ru.

Ребенок. Роды. Младенец.
Ребенок. Роды. Младенец.
unsplash.com

Традиции и запреты в День Семена и Анны

На Хранителя младенцев предки молились святым Симеону и Анне о здоровье новорожденных.

Также 16 февраля прародители начинали готовить лошадиную сбрую. Они приговаривали: «Семен и Анна сбрую починят», «Дед встает чуть свет, чинит сбрую летнюю да борону столетнюю».

Кроме того, к Дню Семена и Анны относится знаменитая поговорка «Готовь сани летом, а телегу — зимой».

Как правило, «праздничным» утром вся семья выходила из дома, шла в сараи и занималась работой. Совместное дело считалось залогом удачи на весь год.

Сливочное масло.
Сливочное масло.
CC0

Хозяйки на Хранителя младенцев варили особое кушанье — саламату. Это гречишное пресное тесто, распущенное в воде, с маслом.

Кстати, про традиционное блюдо хозяйки тоже высказывались: «Приехала саламата во двор — расчинай починки».

Категорически запрещено 16 февраля брать деньги в долг и носить вещи черного цвета.

Народные приметы на День Семена и Анны

  • Лес шумит 16 февраля — к затяжным холодам.
  • Слабая тяга в печи 16 февраля — к теплу, сильная — жди морозов.
  • Много снега на Хранителя младенцев — будет лето дождливым.
  • Воробьи громко чирикают — значит, скоро начнется весна.
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