Народные приметы на День Семена и Анны. Что можно и категорически запрещено делать 16 февраля

Традиции и запреты в День Семена и Анны
На Хранителя младенцев предки молились святым Симеону и Анне о здоровье новорожденных.
Также 16 февраля прародители начинали готовить лошадиную сбрую. Они приговаривали: «Семен и Анна сбрую починят», «Дед встает чуть свет, чинит сбрую летнюю да борону столетнюю».
Кроме того, к Дню Семена и Анны относится знаменитая поговорка «Готовь сани летом, а телегу — зимой».
Как правило, «праздничным» утром вся семья выходила из дома, шла в сараи и занималась работой. Совместное дело считалось залогом удачи на весь год.
Хозяйки на Хранителя младенцев варили особое кушанье — саламату. Это гречишное пресное тесто, распущенное в воде, с маслом.
Кстати, про традиционное блюдо хозяйки тоже высказывались: «Приехала саламата во двор — расчинай починки».
Категорически запрещено 16 февраля брать деньги в долг и носить вещи черного цвета.
Народные приметы на День Семена и Анны
- Лес шумит 16 февраля — к затяжным холодам.
- Слабая тяга в печи 16 февраля — к теплу, сильная — жди морозов.
- Много снега на Хранителя младенцев — будет лето дождливым.
- Воробьи громко чирикают — значит, скоро начнется весна.