Народные приметы на Трехсвятие. Что можно и категорически запрещено делать 12 февраля

Православный праздник Трехсвятие (или «Три святителя») отмечают 12 февраля. Что можно и категорически запрещено делать сегодня — в материале altapress.ru. А еще рассказываем, на какие приметы следует обратить внимание.

Традиции и запреты 12 февраля

Предки на Трехсвятие обязательно подавали на стол блюда из диких птиц и зверей. А все потому, что, по поверью, 12 февраля начинаются брачные игры у животных.

Еще считается, что на «Трех святителей» люди, которые находятся в ссоре, должны обязательно помириться. Этот праздник благоприятен для решения конфликтов и обретения новых знакомств. Кроме того, 12 февраля рекомендуется планировать новые дела: якобы правильно обозначенные мечты, цели и задумки приводят к удаче.

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Категорически запрещено на Трехсвятие стирать, прясть и вязать. В противном случае есть риск остаться без денег или подпортить здоровье.

Народные приметы на Трехсвятие