Народные приметы на Трехсвятие. Что можно и категорически запрещено делать 12 февраля

Традиции и запреты 12 февраля
Предки на Трехсвятие обязательно подавали на стол блюда из диких птиц и зверей. А все потому, что, по поверью, 12 февраля начинаются брачные игры у животных.
Еще считается, что на «Трех святителей» люди, которые находятся в ссоре, должны обязательно помириться. Этот праздник благоприятен для решения конфликтов и обретения новых знакомств. Кроме того, 12 февраля рекомендуется планировать новые дела: якобы правильно обозначенные мечты, цели и задумки приводят к удаче.
Категорически запрещено на Трехсвятие стирать, прясть и вязать. В противном случае есть риск остаться без денег или подпортить здоровье.
Народные приметы на Трехсвятие
- Сильный ветер дует на Трехсвятие — значит, весна, лето и осень будут дождливыми.
- Крупные хлопья снега падают 12 февраля — к оттепели.
- Красная луна 12 февраля — к сильному ветру.
- Вороны раскричались у дома на «Трех святителей» — жди метели.
- Снегири запели — к теплу.