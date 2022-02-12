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Жизнь

Народные приметы на Трехсвятие. Что можно и категорически запрещено делать 12 февраля

Православный праздник Трехсвятие (или «Три святителя») отмечают 12 февраля. Что можно и категорически запрещено делать сегодня — в материале altapress.ru. А еще рассказываем, на какие приметы следует обратить внимание.

Снегирь.
Снегирь.
Олег Богданов

Традиции и запреты 12 февраля

Предки на Трехсвятие обязательно подавали на стол блюда из диких птиц и зверей. А все потому, что, по поверью, 12 февраля начинаются брачные игры у животных.

Еще считается, что на «Трех святителей» люди, которые находятся в ссоре, должны обязательно помириться. Этот праздник благоприятен для решения конфликтов и обретения новых знакомств. Кроме того, 12 февраля рекомендуется планировать новые дела: якобы правильно обозначенные мечты, цели и задумки приводят к удаче.

Домохозяйка. Стирка. Уборка.
Домохозяйка. Стирка. Уборка.
СС0

Категорически запрещено на Трехсвятие стирать, прясть и вязать. В противном случае есть риск остаться без денег или подпортить здоровье.

Народные приметы на Трехсвятие

  • Сильный ветер дует на Трехсвятие — значит, весна, лето и осень будут дождливыми.
  • Крупные хлопья снега падают 12 февраля — к оттепели.
  • Красная луна 12 февраля — к сильному ветру.
  • Вороны раскричались у дома на «Трех святителей» — жди метели.
  • Снегири запели — к теплу.
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