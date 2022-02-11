Лаврентьев день. Что можно и категорически запрещено делать 11 февраля

Лаврентьев день отмечают 11 февраля. По-другому этот праздник называют День Лаврентия и Лаврентий. Что можно и категорически запрещено делать сегодня — в нашем материале.

Традиции и запреты в Лаврентьев день

Прародители обращали внимание на переменчивую погоду 11 февраля. Они приговаривали: «Лаврентьев день то январем потянет, то мартом потянет», «И приласкает, и морозом отдубасит».

Обязательно на Лаврентия наблюдали за луной: если она растущая, то, значит, погода этого дня «простоит» всю первую половину следующего месяца.

Кроме того, предки в День Лаврентия предугадывали погоду по дыму из печи (если дым из трубы коромыслом, то быть теплу), а еще по лесу (деревья шумят — к сильному ветру) и дровам в печи (если они плохо разгораются, что жди оттепели).

По поверью, 11 января ведьмы ломают сухую траву, заметенную снегом. Люди издавна считали, что это сродни порче, и пытались избавиться от дурных нападок — в частности, втыкали по углам поля чертополох. Этого растения нечисть боится.

Метель. Зима. Снег. Анна Зайкова

Также те, у кого были проблемы с глазами, молились Лаврентию об исцелении. Считалось, что он помогает вылечиться даже от слепоты.

Категорически запрещено 11 февраля заниматься тяжелым физическим трудом, заводить новые знакомства и следовать чужим советам.

Народные приметы на Лаврентьев день