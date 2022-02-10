Народные приметы на Ефремов день. Что можно и категорически запрещено делать 10 февраля

Ефремов день отмечают в народе 10 февраля. По-другому этот праздник называют Ефрем-сверчковый заступник, Ефрем-ветродуй и День домового. Что можно и категорически запрещено делать сегодня — в материале altapress.ru.

Традиции и запреты Ефремова дня

В Ефремов день прародители праздновали именины домового. Чтобы задобрить его, в ночь на 10 февраля они оставляли на кухне кашу.

Кстати, на Руси домовой считался не сколько добрым, сколько справедливым. Он не любит ссор и склок, но зато добрые и трудолюбивые люди всегда могут рассчитывать на его помощь.

А еще, чтобы уважить домового, предки держали кошек. Они, полноправные «хозяева» дома, якобы могут легко поладить с этим «сказочным персонажем».

На Ефрема-ветродуя было принято рассказывать истории и байки о домовом, а также его проделках.

Женщины обязательно наводили порядок 10 февраля: стирали, шили и чинили вещи, дабы «притянуть» к себе счастье, достаток и благополучие.

По поверью, в День домового надо подмести пол веником из полыни. Это поможет уберечься от нечисти и злых глаз.

В Барнауле отпразднуют день рождения домового. архив ТЦ «Волна»

Ни в коем случае в Ефремов день нельзя убивать насекомых. В противном случае есть риск навлечь беды и болезни на близких.

Нельзя 10 февраля и обижать животных: домовой накажет.

Народные приметы на Ефремов день