Народные приметы на Златоустьев день. Что можно и категорически запрещено делать 9 февраля

Златоустьев день отмечают 9 февраля. Другие названия этого праздника — Златоустьев огонь. Рассказываем, что можно и ни в коем случае нельзя делать сегодня.

Традиции и запреты на Златоустьев день

В Златоустьев день на Руси с большим вниманием относились к домашнему очагу. 9 февраля предки особым образом затапливали печь — так, чтобы разом разгорелись все поленья. Считалось, что это помогает привлечь в дом мир и достаток.

Кстати, чтобы провести «печной» обряд, прародители заранее сушили дрова и щипали лучину.

Также на Златоустьев огонь люди доверяли приметам на погоду и говорили: если облака идут против ветра, то быть снегопаду; коли стекла на окнах потеют, — жди оттепели.

Традиционно в Златоустьев день хозяйки пекли пироги-растегаи с грибами, рыбой или мясом.

Кроме того, 9 февраля знахари обязательно лечили зубы клиентам. Чтобы «процедура» получилась эффективной, было принято использовать заговор: «Лазарева суббота, Златоустов день, у кого болят зубы, чтоб те зубы окаменели и вовек не болели».

Стоматолог. Лечение зубов. СС0

Категорически запрещено на Златоустьев огонь ссориться, выяснять отношения, стричься, смотреться в зеркало и мыть голову.

Народные приметы на Златоустьев день