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Жизнь

Народные приметы на Златоустьев день. Что можно и категорически запрещено делать 9 февраля

Златоустьев день отмечают 9 февраля. Другие названия этого праздника — Златоустьев огонь. Рассказываем, что можно и ни в коем случае нельзя делать сегодня.

Костер. Огонь.
Костер. Огонь.
СС0

Традиции и запреты на Златоустьев день

В Златоустьев день на Руси с большим вниманием относились к домашнему очагу. 9 февраля предки особым образом затапливали печь — так, чтобы разом разгорелись все поленья. Считалось, что это помогает привлечь в дом мир и достаток.
Кстати, чтобы провести «печной» обряд, прародители заранее сушили дрова и щипали лучину.

Также на Златоустьев огонь люди доверяли приметам на погоду и говорили: если облака идут против ветра, то быть снегопаду; коли стекла на окнах потеют, — жди оттепели.

Традиционно в Златоустьев день хозяйки пекли пироги-растегаи с грибами, рыбой или мясом.
Кроме того, 9 февраля знахари обязательно лечили зубы клиентам. Чтобы «процедура» получилась эффективной, было принято использовать заговор: «Лазарева суббота, Златоустов день, у кого болят зубы, чтоб те зубы окаменели и вовек не болели».

Стоматолог. Лечение зубов.
Стоматолог. Лечение зубов.
СС0

Категорически запрещено на Златоустьев огонь ссориться, выяснять отношения, стричься, смотреться в зеркало и мыть голову.

Народные приметы на Златоустьев день

  • Если собаки ложатся на снег 9 февраля, то жди вьюгу.
  • Оттепель 9 февраля — к усилению холодов.
  • Облака плывут против ветра в Златоустьев день — к снегопаду.
  • Окна запотели — быть теплу.
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