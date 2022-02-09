Народные приметы на Златоустьев день. Что можно и категорически запрещено делать 9 февраля

Традиции и запреты на Златоустьев день
В Златоустьев день на Руси с большим вниманием относились к домашнему очагу. 9 февраля предки особым образом затапливали печь — так, чтобы разом разгорелись все поленья. Считалось, что это помогает привлечь в дом мир и достаток.
Кстати, чтобы провести «печной» обряд, прародители заранее сушили дрова и щипали лучину.
Также на Златоустьев огонь люди доверяли приметам на погоду и говорили: если облака идут против ветра, то быть снегопаду; коли стекла на окнах потеют, — жди оттепели.
Традиционно в Златоустьев день хозяйки пекли пироги-растегаи с грибами, рыбой или мясом.
Кроме того, 9 февраля знахари обязательно лечили зубы клиентам. Чтобы «процедура» получилась эффективной, было принято использовать заговор: «Лазарева суббота, Златоустов день, у кого болят зубы, чтоб те зубы окаменели и вовек не болели».
Категорически запрещено на Златоустьев огонь ссориться, выяснять отношения, стричься, смотреться в зеркало и мыть голову.
Народные приметы на Златоустьев день
- Если собаки ложатся на снег 9 февраля, то жди вьюгу.
- Оттепель 9 февраля — к усилению холодов.
- Облака плывут против ветра в Златоустьев день — к снегопаду.
- Окна запотели — быть теплу.