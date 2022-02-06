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Жизнь

Народные приметы на День Аксиньи. Что можно и категорически запрещено делать 6 февраля

День Аксиньи отмечают 6 февраля. По-другому этот праздник называют Аксинья, Аксинья-Весноуказательница, Аксинья-Полухлебница и Аксинья-Полузимница. Что можно и ни в коем случае нельзя делать сегодня — в материале altapress.ru.

Зерно.
Зерно.
СС0

Традиции и запреты в День Аксиньи

На Руси заметили: 6 февраля в северных губерниях зима подходила к «золотой середине». Поэтому предки в День Аксиньи приговаривали: «Полузимница пополам, да неровно делит зиму — к весне мужику тяжелее»

Кроме того, на Аксинью прародители руководствовались «экономическими» приметами. Они тщательно изучали цены на хлеб 6 февраля. Так, если зерно на рынке дешевеет, — быть в дальнейшем богатому урожаю.
Жители севера и вовсе взвешивали каравай вечером, затем утром. По легенде, если вес хлеба за ночь убавился, то и цена на зерно упадет.

Каравай.
Каравай.
Анна Зайкова

Также Аксинья-Весноуказательница — удачный праздник, чтобы сделать ремонт или перестановку, начать новое дело или завести интересное знакомство. Но вот стричь волосы, сквернословить и рассказывать кому-либо свои сны 6 февраля категорически запрещено.

Народные приметы на День Аксиньи

  • Какая погода на Аксинью, такой будет и весна.
  • Метель 6 февраля — к поздней весне.
  • На улице в День Аксиньи нет ветра — значит, во второй половине будет сухо и жарко.
  • «Редкие» облака 6 февраля — к оттепели.
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