Народные приметы на День Аксиньи. Что можно и категорически запрещено делать 6 февраля

День Аксиньи отмечают 6 февраля. По-другому этот праздник называют Аксинья, Аксинья-Весноуказательница, Аксинья-Полухлебница и Аксинья-Полузимница. Что можно и ни в коем случае нельзя делать сегодня — в материале altapress.ru.

Традиции и запреты в День Аксиньи

На Руси заметили: 6 февраля в северных губерниях зима подходила к «золотой середине». Поэтому предки в День Аксиньи приговаривали: «Полузимница пополам, да неровно делит зиму — к весне мужику тяжелее»

Кроме того, на Аксинью прародители руководствовались «экономическими» приметами. Они тщательно изучали цены на хлеб 6 февраля. Так, если зерно на рынке дешевеет, — быть в дальнейшем богатому урожаю.

Жители севера и вовсе взвешивали каравай вечером, затем утром. По легенде, если вес хлеба за ночь убавился, то и цена на зерно упадет.

Каравай. Анна Зайкова

Также Аксинья-Весноуказательница — удачный праздник, чтобы сделать ремонт или перестановку, начать новое дело или завести интересное знакомство. Но вот стричь волосы, сквернословить и рассказывать кому-либо свои сны 6 февраля категорически запрещено.

Народные приметы на День Аксиньи