Народные приметы на День Аксиньи. Что можно и категорически запрещено делать 6 февраля

Традиции и запреты в День Аксиньи
На Руси заметили: 6 февраля в северных губерниях зима подходила к «золотой середине». Поэтому предки в День Аксиньи приговаривали: «Полузимница пополам, да неровно делит зиму — к весне мужику тяжелее»
Кроме того, на Аксинью прародители руководствовались «экономическими» приметами. Они тщательно изучали цены на хлеб 6 февраля. Так, если зерно на рынке дешевеет, — быть в дальнейшем богатому урожаю.
Жители севера и вовсе взвешивали каравай вечером, затем утром. По легенде, если вес хлеба за ночь убавился, то и цена на зерно упадет.
Также Аксинья-Весноуказательница — удачный праздник, чтобы сделать ремонт или перестановку, начать новое дело или завести интересное знакомство. Но вот стричь волосы, сквернословить и рассказывать кому-либо свои сны 6 февраля категорически запрещено.
Народные приметы на День Аксиньи
- Какая погода на Аксинью, такой будет и весна.
- Метель 6 февраля — к поздней весне.
- На улице в День Аксиньи нет ветра — значит, во второй половине будет сухо и жарко.
- «Редкие» облака 6 февраля — к оттепели.