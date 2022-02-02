Народные приметы на Ефимов день. Что можно и ни в коем случае нельзя делать 2 февраля

Ефимов день отмечают в народе 2 февраля. Этот праздник также называют Ефим, Ефимьев день, Ефимки и Ефим метельный. Что можно и категорически запрещено делать сегодня — в материале altapress.ru.

Ефимов день: традиции и запреты

Предки были убеждены: февраль — месяц метелей. В Ефимов день они приговаривали: «Вьюги да метели под февраль налетели», «На Ефима ветры дули — шапку сдули, кафтан сняли, рукавицы сами спали».

Еще одна поговорка «На Ефима с печи слезай — о Масленой гадай» означала, что по погоде 2 февраля можно предсказать погоду на Масленицу.

Если в праздник бушевала метель, то предки говорили: «Помело метлой — да на Масленицу».

А если в полдень светило солнце, то люди ждали дождливого лета. Ветер же на Ефима предвещал сырой год.

Кошка. unsplash.com

Кроме того, хозяева на Ефима метельного внимательно следили за домашними животными: коли кошка скребет пол, а куры хвостами вертят, опасайся сильной вьюги.

Традиционно в Ефимов день гуляли свадьбы. По поверью, браки, заключенные 2 февраля, — долгие, крепкие и счастливые.

Кстати, когда ребенок появлялся на свет на Ефимки, родители прятали его пуповину в дупло и совершали особый обряд — чтобы чадо вовек было здоровым и веселым.

Категорически запрещено в Ефимьев день брать в руки нож, поднимать с земли мелочь и выходить из дома в ночи.

Народные приметы на Ефимов день

Метель 2 февраля — к долгой зиме и холодной весне.

Солнце светит днем — быть дождливому лету.

Зима. Солнце. Снег СС0