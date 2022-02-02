2 февраля -16°C
﻿
Жизнь

Народные приметы на Ефимов день. Что можно и ни в коем случае нельзя делать 2 февраля

Ефимов день отмечают в народе 2 февраля. Этот праздник также называют Ефим, Ефимьев день, Ефимки и Ефим метельный. Что можно и категорически запрещено делать сегодня — в материале altapress.ru.

Метель. Снежная дорога.
Метель. Снежная дорога.
pexels.com

Ефимов день: традиции и запреты

Предки были убеждены: февраль — месяц метелей. В Ефимов день они приговаривали: «Вьюги да метели под февраль налетели», «На Ефима ветры дули — шапку сдули, кафтан сняли, рукавицы сами спали».

Еще одна поговорка «На Ефима с печи слезай — о Масленой гадай» означала, что по погоде 2 февраля можно предсказать погоду на Масленицу.
Если в праздник бушевала метель, то предки говорили: «Помело метлой — да на Масленицу».
А если в полдень светило солнце, то люди ждали дождливого лета. Ветер же на Ефима предвещал сырой год.

Кошка.
Кошка.
unsplash.com

Кроме того, хозяева на Ефима метельного внимательно следили за домашними животными: коли кошка скребет пол, а куры хвостами вертят, опасайся сильной вьюги.
Традиционно в Ефимов день гуляли свадьбы. По поверью, браки, заключенные 2 февраля, — долгие, крепкие и счастливые.

Кстати, когда ребенок появлялся на свет на Ефимки, родители прятали его пуповину в дупло и совершали особый обряд — чтобы чадо вовек было здоровым и веселым.

Категорически запрещено в Ефимьев день брать в руки нож, поднимать с земли мелочь и выходить из дома в ночи.

Народные приметы на Ефимов день

  • Метель 2 февраля — к долгой зиме и холодной весне.
  • Солнце светит днем — быть дождливому лету.
Зима. Солнце. Снег
Зима. Солнце. Снег
СС0
  • Курица шевелит хвостом, а кошка скребет пол в Ефимов день — жди вьюгу.
  • Поднимешь с земли мелочь 2 февраля — не станешь богатым.
  • Поранил руку 2 февраля — к болезни.
Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость