Народные приметы на Ефимов день. Что можно и ни в коем случае нельзя делать 2 февраля

Ефимов день: традиции и запреты
Предки были убеждены: февраль — месяц метелей. В Ефимов день они приговаривали: «Вьюги да метели под февраль налетели», «На Ефима ветры дули — шапку сдули, кафтан сняли, рукавицы сами спали».
Еще одна поговорка «На Ефима с печи слезай — о Масленой гадай» означала, что по погоде 2 февраля можно предсказать погоду на Масленицу.
Если в праздник бушевала метель, то предки говорили: «Помело метлой — да на Масленицу».
А если в полдень светило солнце, то люди ждали дождливого лета. Ветер же на Ефима предвещал сырой год.
Кроме того, хозяева на Ефима метельного внимательно следили за домашними животными: коли кошка скребет пол, а куры хвостами вертят, опасайся сильной вьюги.
Традиционно в Ефимов день гуляли свадьбы. По поверью, браки, заключенные 2 февраля, — долгие, крепкие и счастливые.
Кстати, когда ребенок появлялся на свет на Ефимки, родители прятали его пуповину в дупло и совершали особый обряд — чтобы чадо вовек было здоровым и веселым.
Категорически запрещено в Ефимьев день брать в руки нож, поднимать с земли мелочь и выходить из дома в ночи.
Народные приметы на Ефимов день
- Метель 2 февраля — к долгой зиме и холодной весне.
- Солнце светит днем — быть дождливому лету.
- Курица шевелит хвостом, а кошка скребет пол в Ефимов день — жди вьюгу.
- Поднимешь с земли мелочь 2 февраля — не станешь богатым.
- Поранил руку 2 февраля — к болезни.