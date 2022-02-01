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Жизнь

День преподобного Макария. Чем известен святой и кто может ему молиться

1 февраля православные отмечают День преподобного Макария (Макария Великого). Рассказываем, за что почитают святого и кто может ему молиться.

Молитва. Свечи. Церковь
Молитва. Свечи. Церковь
СС0
1 Кто такой преподобный Макарий и чем он прославился?

Преподобный Макарий — ученик Антония Великого (раннехристианского подвижника. — Прим. ред.) На жизненном пути святой столкнулся с множеством испытаний: рано женился, овдовел и похоронил родителей.

Будучи послушником, он отправился в Скитскую пустыню и получил там прозвище «юноша-старец».

В 40 лет Макарий Великий обрел дар чудотворения. По легенде, он мог обращаться к погибшим и воскрешать мертвых.

В старину говорили, что старец помог умершему свидетельствовать, чтобы оправдать невиновного. Еще одному скончавшемуся Макарий позволил рассказать о спрятанных вещах, и это освободило семью покойного от рабства.

При императоре Валенте отшельника сослали на остров язычников. Там Макарий Великий исцелил дочь местного жреца и обратил народ в христианство.

Свечи. Церковь. Молитва.
Свечи. Церковь. Молитва.
СС0
2 Кто и о чем может молиться Макарию Великому?

Макарию Великому могут молиться те, у кого возникли разные трудности. Просить его можно о:

  • укреплении веры;
  • исправлении жизни и искуплении грехов;
  • мире и душевном спокойствии;
  • мудрости и выборе верного жизненного пути;
  • избавлении от порчи, сглаза и колдовских напастей;
  • принятии правильных решений.
3 Народные приметы на День преподобного Макария
  • Ясное небо 1 февраля — к ранней и теплой весне.
  • Какая погода в День преподобного Макария, такой она будет весь февраль.
  • Сильный мороз 1 февраля предвещает жаркое лето.
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