День преподобного Макария. Чем известен святой и кто может ему молиться

Преподобный Макарий — ученик Антония Великого (раннехристианского подвижника. — Прим. ред.) На жизненном пути святой столкнулся с множеством испытаний: рано женился, овдовел и похоронил родителей.
Будучи послушником, он отправился в Скитскую пустыню и получил там прозвище «юноша-старец».
В 40 лет Макарий Великий обрел дар чудотворения. По легенде, он мог обращаться к погибшим и воскрешать мертвых.
В старину говорили, что старец помог умершему свидетельствовать, чтобы оправдать невиновного. Еще одному скончавшемуся Макарий позволил рассказать о спрятанных вещах, и это освободило семью покойного от рабства.
При императоре Валенте отшельника сослали на остров язычников. Там Макарий Великий исцелил дочь местного жреца и обратил народ в христианство.
Макарию Великому могут молиться те, у кого возникли разные трудности. Просить его можно о:
- укреплении веры;
- исправлении жизни и искуплении грехов;
- мире и душевном спокойствии;
- мудрости и выборе верного жизненного пути;
- избавлении от порчи, сглаза и колдовских напастей;
- принятии правильных решений.
- Ясное небо 1 февраля — к ранней и теплой весне.
- Какая погода в День преподобного Макария, такой она будет весь февраль.
- Сильный мороз 1 февраля предвещает жаркое лето.