День преподобного Макария. Чем известен святой и кто может ему молиться

1 Кто такой преподобный Макарий и чем он прославился?

Преподобный Макарий — ученик Антония Великого (раннехристианского подвижника. — Прим. ред.) На жизненном пути святой столкнулся с множеством испытаний: рано женился, овдовел и похоронил родителей.

Будучи послушником, он отправился в Скитскую пустыню и получил там прозвище «юноша-старец».

В 40 лет Макарий Великий обрел дар чудотворения. По легенде, он мог обращаться к погибшим и воскрешать мертвых.

В старину говорили, что старец помог умершему свидетельствовать, чтобы оправдать невиновного. Еще одному скончавшемуся Макарий позволил рассказать о спрятанных вещах, и это освободило семью покойного от рабства.

При императоре Валенте отшельника сослали на остров язычников. Там Макарий Великий исцелил дочь местного жреца и обратил народ в христианство.