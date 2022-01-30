Народные приметы на День Антона. Что обязательно нужно приготовить 30 января

30 января отмечают народный праздник День Антона (по-другому — Антон Перезимник, Антонина-половина и Антонина Перезимняя). Какие традиции и запреты принято соблюдать сегодня — в материале altapress.ru.

Что можно и категорически запрещено делать в День Антона

30 января, считали предки, нельзя верить теплой погоде. Она может «врать» и предвещать сильные холода. На Руси говорили: «Перезимник обнадежит, обтеплит, а потом обманет — все морозом стянет», «Хитер Антон со всех сторон».

В День Антона прародители пекли толокняные колобки, которые символизировали солнце. Для теста толокно смешивали с пшеничной мукой, сливочным маслом, яйцами и молоком.

Кроме того, на Антонину-половину люди отваживали от себя и близких порчу. Поперек тропинки во дворе они проводили черту острым серпом. По легенде, так злые чары можно «отсечь».

Категорически запрещено 30 января шить, вязать и прясть. Есть риск, что от этого тяжело заболеют дети. По этой же причине нельзя готовить бобы и чечевицу.

Вязаные варежки. pixabay.com.

Народные приметы на День Антона