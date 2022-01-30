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Жизнь

Народные приметы на День Антона. Что обязательно нужно приготовить 30 января

30 января отмечают народный праздник День Антона (по-другому — Антон Перезимник, Антонина-половина и Антонина Перезимняя). Какие традиции и запреты принято соблюдать сегодня — в материале altapress.ru.

Снежинка.
Снежинка.
CC0

Что можно и категорически запрещено делать в День Антона

30 января, считали предки, нельзя верить теплой погоде. Она может «врать» и предвещать сильные холода. На Руси говорили: «Перезимник обнадежит, обтеплит, а потом обманет — все морозом стянет», «Хитер Антон со всех сторон».

В День Антона прародители пекли толокняные колобки, которые символизировали солнце. Для теста толокно смешивали с пшеничной мукой, сливочным маслом, яйцами и молоком.

Кроме того, на Антонину-половину люди отваживали от себя и близких порчу. Поперек тропинки во дворе они проводили черту острым серпом. По легенде, так злые чары можно «отсечь».

Категорически запрещено 30 января шить, вязать и прясть. Есть риск, что от этого тяжело заболеют дети. По этой же причине нельзя готовить бобы и чечевицу.

Вязаные варежки.
Вязаные варежки.
pixabay.com.

Народные приметы на День Антона

  • Оттепель 30 января — к ранней весне и хорошему улову рыбы.
  • Ночью облачно — значит, будет богатый урожай зерна.
  • Идет снег — значит, весна начнется поздно.
  • Синицы громко щебечут утром — к скорому похолоданию.
  • Крот на Антона Перезимника вылез из норы — в мае жди холодов.
  • Длинные сосульки — к хорошему урожаю корнеплодов.
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