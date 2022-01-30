Народные приметы на День Антона. Что обязательно нужно приготовить 30 января

Что можно и категорически запрещено делать в День Антона
30 января, считали предки, нельзя верить теплой погоде. Она может «врать» и предвещать сильные холода. На Руси говорили: «Перезимник обнадежит, обтеплит, а потом обманет — все морозом стянет», «Хитер Антон со всех сторон».
В День Антона прародители пекли толокняные колобки, которые символизировали солнце. Для теста толокно смешивали с пшеничной мукой, сливочным маслом, яйцами и молоком.
Кроме того, на Антонину-половину люди отваживали от себя и близких порчу. Поперек тропинки во дворе они проводили черту острым серпом. По легенде, так злые чары можно «отсечь».
Категорически запрещено 30 января шить, вязать и прясть. Есть риск, что от этого тяжело заболеют дети. По этой же причине нельзя готовить бобы и чечевицу.
Народные приметы на День Антона
- Оттепель 30 января — к ранней весне и хорошему улову рыбы.
- Ночью облачно — значит, будет богатый урожай зерна.
- Идет снег — значит, весна начнется поздно.
- Синицы громко щебечут утром — к скорому похолоданию.
- Крот на Антона Перезимника вылез из норы — в мае жди холодов.
- Длинные сосульки — к хорошему урожаю корнеплодов.