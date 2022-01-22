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Жизнь

Народные приметы на Филиппов день. Что можно и категорически запрещено делать 22 января

22 января в народе отмечают Филиппов день. По-другому этот праздник называют просто «Филипп». Что можно и ни в коем случае нельзя делать сегодня — в материале altapress.ru.

Трава. Снег. Зима
Трава. Снег. Зима
СС0

Филиппов день: главные традиции и запреты

На Руси в Филиппов день обязательно хлопотали по хозяйству. Предки считали: важно привести дом в порядок и сделать генеральную уборку, чтобы заполучить покровительство высших сил. Чистота, по поверью, — залог счастья и крепкого здоровья.

22 января прародители также затевали стирку и ходили в баню (это, кстати, называлось «смыть с себя Святки»). С Филипповым днем связано много поговорок: «Дом хозяйкой стоит», «Добрая хозяйка дороже золота», «Не та хороша хозяйка, что красно готовит, а та, которая вкусно щи варит».

Крестьяне на Филиппа предсказывали, каким будет урожай. Если 22 января небо ясное — значит, летом будет много плодов и овощей, а если скот пугается холода и бежит обратно в стойло, то жди скудного урожая и промозглой погоды.

Категорически запрещено в Филиппов день ругаться и ссориться. В противном случае могут приключиться нешуточные беды.

Баня.
Баня.
CCO.

Народные приметы на Филиппов день

  • В Филиппов день на деревьях много галок и ворон — к сильным морозам. А если птицы сидят в снегу, то, наоборот, жди потепления.
  • Ясная погода 22 января предвещает богатый урожай.
  • Какая погода на Филиппа, такой она будет в конце января и в сентябре.
  • Собака и кошка сворачиваются калачиком — жди морозов.
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