Народные приметы на Максимов день. Что можно и категорически запрещено делать 3 февраля

Что можно и категорически запрещено делать в Максимов день
Традиционно 3 февраля предки молились Максиму. В праздник его просили помочь людям в бедах, заступиться за сирот и вдов.
По поверью, на Максима-исповедника нужно проявлять доброту, поддерживать и благодарить близких.
Также преподобному Максиму принято молиться о семейном благополучии. Супруги выходили на улицу и, держась за руки, стряхивали иней с деревьев. При этом они приговаривали: «Что бог соединил, то человеку разъединить не под силу».
Кроме того, на Максима-утешителя прародители обращали внимание на приметы и предсказывали погоду. Чистое небо 3 февраля, заметили на Руси, предвещает мороз и скудный урожай. О лютых холодах говорит и ясная заря.
Категорически запрещено в Максимов день ссориться, игнорировать чувства друзей и родственников, отказывать в помощи и одалживать у соседей соль.
Народные приметы на Максимов день
- Сильный ветер 3 февраля — к поздней весне.
- Звездное небо — к богатому урожаю зерна.
- Месяц виднеется из-за туч — тоже к хорошему урожаю пшеницы.
- Месяца и звезд не видать — быть зиме долгой.