Народные приметы на Максимов день. Что можно и категорически запрещено делать 3 февраля

Максимов день отмечают в народе 3 февраля. По-другому этот праздник называют Максим, Максим-исповедник и Максим-утешитель. Что можно и ни в коем случае нельзя делать сегодня — в материале altapress.ru.

Что можно и категорически запрещено делать в Максимов день

Традиционно 3 февраля предки молились Максиму. В праздник его просили помочь людям в бедах, заступиться за сирот и вдов.

По поверью, на Максима-исповедника нужно проявлять доброту, поддерживать и благодарить близких.

Также преподобному Максиму принято молиться о семейном благополучии. Супруги выходили на улицу и, держась за руки, стряхивали иней с деревьев. При этом они приговаривали: «Что бог соединил, то человеку разъединить не под силу».

Мороз. Иней СС0

Кроме того, на Максима-утешителя прародители обращали внимание на приметы и предсказывали погоду. Чистое небо 3 февраля, заметили на Руси, предвещает мороз и скудный урожай. О лютых холодах говорит и ясная заря.

Категорически запрещено в Максимов день ссориться, игнорировать чувства друзей и родственников, отказывать в помощи и одалживать у соседей соль.

Народные приметы на Максимов день