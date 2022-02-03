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Жизнь

Народные приметы на Максимов день. Что можно и категорически запрещено делать 3 февраля

Максимов день отмечают в народе 3 февраля. По-другому этот праздник называют Максим, Максим-исповедник и Максим-утешитель. Что можно и ни в коем случае нельзя делать сегодня — в материале altapress.ru.

Заморозки. Иней.
Заморозки. Иней.
СС0

Что можно и категорически запрещено делать в Максимов день

Традиционно 3 февраля предки молились Максиму. В праздник его просили помочь людям в бедах, заступиться за сирот и вдов.

По поверью, на Максима-исповедника нужно проявлять доброту, поддерживать и благодарить близких.

Также преподобному Максиму принято молиться о семейном благополучии. Супруги выходили на улицу и, держась за руки, стряхивали иней с деревьев. При этом они приговаривали: «Что бог соединил, то человеку разъединить не под силу».

Мороз. Иней
Мороз. Иней
СС0

Кроме того, на Максима-утешителя прародители обращали внимание на приметы и предсказывали погоду. Чистое небо 3 февраля, заметили на Руси, предвещает мороз и скудный урожай. О лютых холодах говорит и ясная заря.

Категорически запрещено в Максимов день ссориться, игнорировать чувства друзей и родственников, отказывать в помощи и одалживать у соседей соль.

Народные приметы на Максимов день

  • Сильный ветер 3 февраля — к поздней весне.
  • Звездное небо — к богатому урожаю зерна.
  • Месяц виднеется из-за туч — тоже к хорошему урожаю пшеницы.
  • Месяца и звезд не видать — быть зиме долгой.
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