Народные приметы на Федоров день. Что можно и категорически запрещено делать 8 февраля

Федоров день. Традиции и запреты
Считалось, что в Федоров день мертвецы тоскуют по родным и в печали ходят по земле. Чтобы успокоить их души, предки 8 февраля насыпали на могилы землю и приговаривали: «Не ходите по двору, души сиротские! А подите на западну сторону, там вечное радование».
Чтобы не столкнуться с покойными, прародители на Федора-поминальника проводили разные обряды — к примеру, клали топор под порог или рисовали крестики на окнах и дверях. Также, по поверью, от мертвых на Федора защищает посторонний человек, если его приютить на ночь. Народ был убежден: незнакомец дома отпугивает пришельцев с того света.
Кстати, 8 февраля на Руси называли «гороховым». В праздник хозяева предсказывали по продукту погоду: если сухие горошины катались по блюду со звоном, то это предвещало трескучие морозы, а если бесшумно — тихие снегопады.
А людям, рожденным в Федоров день, варили гороховую кашу — как символ силы, крепкого здоровья и долголетия.
Еще на Федора-застольника было принято молиться Федору об исцелении от грудных недугов и болей в желудке.
Категорически запрещено 8 февраля подметать и мыть пол, ссориться и ругаться.
Народные приметы на Федоров день
- На улице ясно и нет ветра — значит, весна наступит рано и не будет холодной.
- Синица поет с утра 8 февраля — к затяжной зиме.
- Слишком холодно в Федоров день — жди жаркого лета.
- Кошка внимательно смотрит в окно — к оттепели.