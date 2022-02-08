Народные приметы на Федоров день. Что можно и категорически запрещено делать 8 февраля

Федоров день отмечают 8 февраля. По-другому этот праздник называют Федор, Федор-поминальник и Федор-застольник. Что можно и категорически запрещено делать сегодня — в материале altapress.ru.

Федоров день. Традиции и запреты

Считалось, что в Федоров день мертвецы тоскуют по родным и в печали ходят по земле. Чтобы успокоить их души, предки 8 февраля насыпали на могилы землю и приговаривали: «Не ходите по двору, души сиротские! А подите на западну сторону, там вечное радование».

Чтобы не столкнуться с покойными, прародители на Федора-поминальника проводили разные обряды — к примеру, клали топор под порог или рисовали крестики на окнах и дверях. Также, по поверью, от мертвых на Федора защищает посторонний человек, если его приютить на ночь. Народ был убежден: незнакомец дома отпугивает пришельцев с того света.

Кстати, 8 февраля на Руси называли «гороховым». В праздник хозяева предсказывали по продукту погоду: если сухие горошины катались по блюду со звоном, то это предвещало трескучие морозы, а если бесшумно — тихие снегопады.

А людям, рожденным в Федоров день, варили гороховую кашу — как символ силы, крепкого здоровья и долголетия.

Горох. Овощи СС0

Еще на Федора-застольника было принято молиться Федору об исцелении от грудных недугов и болей в желудке.

Категорически запрещено 8 февраля подметать и мыть пол, ссориться и ругаться.

Народные приметы на Федоров день