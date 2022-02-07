Народные приметы на Григорьев день. Что можно и категорически запрещено делать 7 февраля

7 февраля — Григорьев день. По-другому этот праздник называют Григорий-весноуказатель и Зимоуказчик. Что можно и ни в коем случае нельзя делать сегодня — в нашем материале.

Григорьев день. Главные традиции и запреты

Григорьев день соседствует с Днем Аксиньи. Поэтому 7 февраля предки приговаривали: «Аксинья Григория торопит, чтобы весну не упустил, солнце с крыши посадил».

Кроме того, на Григория-весноуказателя люди вспоминали о чужих добрых делах и сами обязательно делали что-нибудь хорошее. Считалось, что добро — особенно 7 февраля — надо творить не ради похвалы, а от чистого сердца. Так, по поверью, Бог видит и поощряет благие поступки.

Категорически запрещено в Григорьев день ругаться и плеваться. Коли плюнешь себе под ноги, удачи не жди.

Народные приметы на Григорьев день

Зима , метель , снег. pixabay.com