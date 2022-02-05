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Жизнь

Народные приметы на Агафия-Полухлебника. Что обязательно нужно сделать 5 февраля

Агафий-Полухлебник — народный праздник, который отмечают 5 февраля. Что обязательно нужно сделать сегодня — в нашем материале.

Сойка. Птица
Сойка. Птица
СС0

Агафий-Полухлебник. Главные традиции 5 февраля

Предки на Агафия-Полухлебника выполняли работу по дому и делали мелкий ремонт — к примеру, чинили хозяйственный инвентарь.

Кроме того, 5 февраля предки продолжали проверять закрома, чтобы точно знать, сколько овощей, зерна и корма осталось до следующего урожая. Если было меньше половины запасов, то хозяева начинали экономить. В противном случае пришлось бы голодать.
В праздник в народе говорили: «Агафонник в закромах спины не разгибает, здоровому зерну счет ведет».

На Агафия-Полухлебника крестьян также беспокоило, сколько снега лежит на полях — мол, хватит ли его, чтобы «напоить» землю. По этому поводу люди приговаривали: «Снег глубок — хлеб хорош».

Особенно внимательно 5 февраля пращуры наблюдали за поведением птиц и животных: если утром кричит синица, то быть сильным морозам; если белка спустилась с дерева, то жди оттепели. Кроме того, по поверью, погода до полудня позволяет понять, какой она будет в первой половине следующей зимы, а после полудня — во второй половине.

Птицы на яблоне.
Птицы на яблоне.
altapress.ru

На Агафия-Полухлебника обязательно нужно упорно трудиться. Считается, что так Агафий принесет удачу и здоровье.

Народные приметы на Агафия-Полухлебника

  • Агафий-Полухлебник пришел с солнцем и морозом — значит, август придет с жарой и зноем.
  • Синицы 5 февраля кричат с раннего утра — быть лютым холодам.
  • Белка спустилась с дерева на землю — к оттепели.
  • Солнце 5 февраля светит ярко — значит, весна наступит рано.
  • Кто родился 5 февраля, тот проживет долго.
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