Народные приметы на Агафия-Полухлебника. Что обязательно нужно сделать 5 февраля

Агафий-Полухлебник. Главные традиции 5 февраля
Предки на Агафия-Полухлебника выполняли работу по дому и делали мелкий ремонт — к примеру, чинили хозяйственный инвентарь.
Кроме того, 5 февраля предки продолжали проверять закрома, чтобы точно знать, сколько овощей, зерна и корма осталось до следующего урожая. Если было меньше половины запасов, то хозяева начинали экономить. В противном случае пришлось бы голодать.
В праздник в народе говорили: «Агафонник в закромах спины не разгибает, здоровому зерну счет ведет».
На Агафия-Полухлебника крестьян также беспокоило, сколько снега лежит на полях — мол, хватит ли его, чтобы «напоить» землю. По этому поводу люди приговаривали: «Снег глубок — хлеб хорош».
Особенно внимательно 5 февраля пращуры наблюдали за поведением птиц и животных: если утром кричит синица, то быть сильным морозам; если белка спустилась с дерева, то жди оттепели. Кроме того, по поверью, погода до полудня позволяет понять, какой она будет в первой половине следующей зимы, а после полудня — во второй половине.
На Агафия-Полухлебника обязательно нужно упорно трудиться. Считается, что так Агафий принесет удачу и здоровье.
Народные приметы на Агафия-Полухлебника
- Агафий-Полухлебник пришел с солнцем и морозом — значит, август придет с жарой и зноем.
- Синицы 5 февраля кричат с раннего утра — быть лютым холодам.
- Белка спустилась с дерева на землю — к оттепели.
- Солнце 5 февраля светит ярко — значит, весна наступит рано.
- Кто родился 5 февраля, тот проживет долго.