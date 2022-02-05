Народные приметы на Агафия-Полухлебника. Что обязательно нужно сделать 5 февраля

Агафий-Полухлебник — народный праздник, который отмечают 5 февраля. Что обязательно нужно сделать сегодня — в нашем материале.

Агафий-Полухлебник. Главные традиции 5 февраля

Предки на Агафия-Полухлебника выполняли работу по дому и делали мелкий ремонт — к примеру, чинили хозяйственный инвентарь.

Кроме того, 5 февраля предки продолжали проверять закрома, чтобы точно знать, сколько овощей, зерна и корма осталось до следующего урожая. Если было меньше половины запасов, то хозяева начинали экономить. В противном случае пришлось бы голодать.

В праздник в народе говорили: «Агафонник в закромах спины не разгибает, здоровому зерну счет ведет».

На Агафия-Полухлебника крестьян также беспокоило, сколько снега лежит на полях — мол, хватит ли его, чтобы «напоить» землю. По этому поводу люди приговаривали: «Снег глубок — хлеб хорош».

Особенно внимательно 5 февраля пращуры наблюдали за поведением птиц и животных: если утром кричит синица, то быть сильным морозам; если белка спустилась с дерева, то жди оттепели. Кроме того, по поверью, погода до полудня позволяет понять, какой она будет в первой половине следующей зимы, а после полудня — во второй половине.

Птицы на яблоне. altapress.ru

На Агафия-Полухлебника обязательно нужно упорно трудиться. Считается, что так Агафий принесет удачу и здоровье.

Народные приметы на Агафия-Полухлебника