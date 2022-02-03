День памяти преподобного Максима Грека. Чем прославился святой и о чем ему молятся

Кто такой преподобный Максим Грек и что о нем известно
Максим Грек родился в знатной семье в конце 15 века. Он получил хорошее образование и мечтал стать политиком, чтобы улучшить жизнь народа.
По иронии судьбы Грек не смог победить в выборах. Вместо этого он уехал во Флоренцию и начал изучать греческий язык.
В 30 лет Максим Грек постригся в монахи, а еще через 10 лет его отправили в Москву — переводить духовные книги. Жители Руси прислушивались к преподобному, но за веру и доброту он получил незаслуженное наказание.
Из-за войн и разногласий духовенства Максим Грек попал в темницу. И, к тому же, его в 1525—1556 годах держали в разных монастырях.
Долго у Максима Грека не было возможности исповедоваться и причащаться, и только в 1541-м этот запрет с него сняли. Однако даже табу не помешали настоятелям храмов уважать преподобного. Они всячески пытались поддерживать Грека.
О чем можно молиться преподобному Максиму Греку
Максиму Греку принято молиться об укреплении здоровья, силы духа и веры.
Считается, что преподобный помогает людям избавляться от «излишних» искушений.
Народные приметы на День преподобного Максима Грека
- Сильный ветер дует 3 февраля — значит, весна начнется поздно.
- Звездное небо в День преподобного Максима Грека — к богатому урожаю зерна.
- Месяц виднеется из-за туч — тоже к хорошему урожаю пшеницы.