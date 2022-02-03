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Жизнь

День памяти преподобного Максима Грека. Чем прославился святой и о чем ему молятся

День памяти преподобного Максима Грека отмечают 3 февраля. Чем запомнился святой и о чем ему можно молиться — в материале altapress.ru.

Церковь.
Церковь.
СС0

Кто такой преподобный Максим Грек и что о нем известно

Максим Грек родился в знатной семье в конце 15 века. Он получил хорошее образование и мечтал стать политиком, чтобы улучшить жизнь народа.

По иронии судьбы Грек не смог победить в выборах. Вместо этого он уехал во Флоренцию и начал изучать греческий язык.

В 30 лет Максим Грек постригся в монахи, а еще через 10 лет его отправили в Москву — переводить духовные книги. Жители Руси прислушивались к преподобному, но за веру и доброту он получил незаслуженное наказание.

Из-за войн и разногласий духовенства Максим Грек попал в темницу. И, к тому же, его в 1525—1556 годах держали в разных монастырях.

Церковь. Крест. Купол.
Церковь. Крест. Купол.
Михаил Винокурцев.

Долго у Максима Грека не было возможности исповедоваться и причащаться, и только в 1541-м этот запрет с него сняли. Однако даже табу не помешали настоятелям храмов уважать преподобного. Они всячески пытались поддерживать Грека.

О чем можно молиться преподобному Максиму Греку

Максиму Греку принято молиться об укреплении здоровья, силы духа и веры.

Считается, что преподобный помогает людям избавляться от «излишних» искушений.

Народные приметы на День преподобного Максима Грека

  • Сильный ветер дует 3 февраля — значит, весна начнется поздно.
  • Звездное небо в День преподобного Максима Грека — к богатому урожаю зерна.
  • Месяц виднеется из-за туч — тоже к хорошему урожаю пшеницы.
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