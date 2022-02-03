День памяти преподобного Максима Грека. Чем прославился святой и о чем ему молятся

День памяти преподобного Максима Грека отмечают 3 февраля. Чем запомнился святой и о чем ему можно молиться — в материале altapress.ru.

Кто такой преподобный Максим Грек и что о нем известно

Максим Грек родился в знатной семье в конце 15 века. Он получил хорошее образование и мечтал стать политиком, чтобы улучшить жизнь народа.

По иронии судьбы Грек не смог победить в выборах. Вместо этого он уехал во Флоренцию и начал изучать греческий язык.

В 30 лет Максим Грек постригся в монахи, а еще через 10 лет его отправили в Москву — переводить духовные книги. Жители Руси прислушивались к преподобному, но за веру и доброту он получил незаслуженное наказание.

Из-за войн и разногласий духовенства Максим Грек попал в темницу. И, к тому же, его в 1525—1556 годах держали в разных монастырях.

Церковь. Крест. Купол. Михаил Винокурцев.

Долго у Максима Грека не было возможности исповедоваться и причащаться, и только в 1541-м этот запрет с него сняли. Однако даже табу не помешали настоятелям храмов уважать преподобного. Они всячески пытались поддерживать Грека.

О чем можно молиться преподобному Максиму Греку

Максиму Греку принято молиться об укреплении здоровья, силы духа и веры.

Считается, что преподобный помогает людям избавляться от «излишних» искушений.

Народные приметы на День преподобного Максима Грека