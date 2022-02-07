«Утоли моя печали». Что это за икона и о чем ей молятся 7 февраля

История иконы Божией Матери «Утоли моя печали»
На иконе «Утоли моя печали» Божия Матерь изображена с Младенцем Христом в правой руке.
Он, в свою очередь, держит развернутый свиток со словами «Суд праведный судите, милость и щедроты творите кийждо искреннему своему; вдовицу и сиру не насильствуйте и злобу брату своему на сердце не творите».
Левую руку Богоматерь прикладывает к голове, склоненной набок. Она словно прислушивается к молитвам всех людей, к Ней обращающихся.
Казаки принесли икону «Утоли моя печали» в Москву в 1640 году. Тогда ее поместили в храме Святителя Николая на Пупышах в Замоскворечье.
Кстати, из-за неоднократных перестроек храма икона Божией Матери оказалась на колокольне.
Почитать икону «Утоли моя печали» стали, когда от нее исцелилась женщина с тяжким недугом. Все ее тело болело так, что она не могла ходить.
Доведенная до полного изнеможения, женщина уже не надеялась поправиться. Но чудо помогло ей.
О чем можно молиться иконе Божией Матери «Утоли моя печали»
Иконе «Утоли моя печали» можно молиться об избавлении от печали, заступничестве и помощи в принятии важных решений.
Народные приметы на День иконы Божией Матери «Утоли моя печали»
- Дубрава «почернела» — к бурану или оттепели.
- Капель звенит 7 февраля — быть лютому морозу.
- Синица поет с утра 7 февраля — значит, резко похолодает.
- Воробьи расчирикались — жди оттепели.