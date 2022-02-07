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Жизнь

«Утоли моя печали». Что это за икона и о чем ей молятся 7 февраля

День иконы Божией Матери «Утоли моя печали» отмечают 7 февраля. О чем принято ей молиться — в материале altapress.ru.

Церковь. Молитва.
Церковь. Молитва.
СС0

История иконы Божией Матери «Утоли моя печали»

На иконе «Утоли моя печали» Божия Матерь изображена с Младенцем Христом в правой руке.

Он, в свою очередь, держит развернутый свиток со словами «Суд праведный судите, милость и щедроты творите кийждо искреннему своему; вдовицу и сиру не насильствуйте и злобу брату своему на сердце не творите».

Левую руку Богоматерь прикладывает к голове, склоненной набок. Она словно прислушивается к молитвам всех людей, к Ней обращающихся.

Казаки принесли икону «Утоли моя печали» в Москву в 1640 году. Тогда ее поместили в храме Святителя Николая на Пупышах в Замоскворечье.
Кстати, из-за неоднократных перестроек храма икона Божией Матери оказалась на колокольне.

Свечи. Церковь. Молитва.
Свечи. Церковь. Молитва.
СС0

Почитать икону «Утоли моя печали» стали, когда от нее исцелилась женщина с тяжким недугом. Все ее тело болело так, что она не могла ходить.
Доведенная до полного изнеможения, женщина уже не надеялась поправиться. Но чудо помогло ей.

О чем можно молиться иконе Божией Матери «Утоли моя печали»

Иконе «Утоли моя печали» можно молиться об избавлении от печали, заступничестве и помощи в принятии важных решений.

Народные приметы на День иконы Божией Матери «Утоли моя печали»

  • Дубрава «почернела» — к бурану или оттепели.
  • Капель звенит 7 февраля — быть лютому морозу.
  • Синица поет с утра 7 февраля — значит, резко похолодает.
  • Воробьи расчирикались — жди оттепели.
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