Народные приметы на Трифонов день. Что можно и категорически запрещено делать 14 февраля

Традиции и запреты Трифонова дня
В Трифонов день крестьяне заклинали мышей — словом, просили их не портить скирды с хлебом. Считалось, что некоторые обряды 14 февраля помогают прогнать грызунов из деревни. Один из них такой: знахарь вынимал из скирды клок сена, относил в печь и разжигал раскаленной кочергой. А получившуюся золу он высыпал туда, где хранились сено и солома.
Люди приговаривали на Трифона: «Не есть вам белоярой пшеницы, не таскать вам золотого ячменя, не грызть вам полнотелой ржи, не пробовать вам пахучего сена».
Кстати, на Трифона-перезимника было принято задабривать кошек. Предки угощали их молоком и взамен просили побороть мышей.
Незамужние девицы молились о женихах 14 февраля, ведь этот день (как и весь месяц) считается благоприятным для свадеб.
Кроме того, в Трифонов день следует помогать нуждающимся и подавать милостыню.
А вот злиться, драться и сквернословить категорически запрещено.
Народные приметы на Трифонов день
- Погода хорошая 14 февраля — к теплой весне.
- Снег идет 14 февраля — значит, весна будет дождливой.
- Вечерний туман на Трифона — к теплому утру.
- Много звезд в ночь на Трифона — будет зима долгой.