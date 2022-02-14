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Жизнь

Народные приметы на Трифонов день. Что можно и категорически запрещено делать 14 февраля

Трифонов день отмечают 14 февраля. По-другому этот праздник называют Трифон, Трифон-мышегон и Трифон-перезимник. Что можно и ни в коем случае нельзя делать сегодня — в материале altapress.ru.

Зима, мороз, холод.
Зима, мороз, холод.
открытые источники (CC0)

Традиции и запреты Трифонова дня

В Трифонов день крестьяне заклинали мышей — словом, просили их не портить скирды с хлебом. Считалось, что некоторые обряды 14 февраля помогают прогнать грызунов из деревни. Один из них такой: знахарь вынимал из скирды клок сена, относил в печь и разжигал раскаленной кочергой. А получившуюся золу он высыпал туда, где хранились сено и солома.

Люди приговаривали на Трифона: «Не есть вам белоярой пшеницы, не таскать вам золотого ячменя, не грызть вам полнотелой ржи, не пробовать вам пахучего сена».

Кстати, на Трифона-перезимника было принято задабривать кошек. Предки угощали их молоком и взамен просили побороть мышей.

Мышь.
Мышь.
открытые источники в интернете

Незамужние девицы молились о женихах 14 февраля, ведь этот день (как и весь месяц) считается благоприятным для свадеб.
Кроме того, в Трифонов день следует помогать нуждающимся и подавать милостыню.

А вот злиться, драться и сквернословить категорически запрещено.

Народные приметы на Трифонов день

  • Погода хорошая 14 февраля — к теплой весне.
  • Снег идет 14 февраля — значит, весна будет дождливой.
  • Вечерний туман на Трифона — к теплому утру.
  • Много звезд в ночь на Трифона — будет зима долгой.
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