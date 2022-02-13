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Жизнь

Народные приметы 13 февраля. Что категорически запрещено делать в Никитин день

Никитин день отмечают 13 февраля. Другие названия этого праздника — Никита-коник и День Никиты Новгородского. Что можно и категорически запрещено делать сегодня — в материале altapress.ru.

Спичка, огонь.
Спичка, огонь.
CC0

Традиции и запреты в Никитин день

В Никитин день предки традиционно обращали внимание на огонь и предсказывали погоду. Так, если дрова в печи дымят и плохо загораются, то жди оттепели. А вот сильная тяга в очаге, наоборот, предвещает мороз.

Прародители 13 февраля опасались нападок нечисти, которая якобы седлает конька на крыше. Они считали, что дом может внезапно пошатнуться, а «к крыльцу подступят худые ветра». Поэтому на Никиту люди внимательно следили за жилищем.

Также на Никиту-коника девушки, узнавшие о неверности возлюбленного, проводили ритуалы и читали заговоры — дабы поддержать верность партнера.

Огонь.
Огонь.
altapress.ru

Категорически запрещено 13 февраля играть с огнем, выяснять отношения и делить имущество.

Народные приметы на Никитин день

  • Вокруг солнца появились круги 13 февраля — значит, урожай будет богатым.
  • Дрова в печи дымят и плохо горят — к теплу.
  • Тяга в печи слабая — значит, погода будет сырой.
  • Птицы копаются в снегу в Никитин день — к сырости.
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