Народные приметы 13 февраля. Что категорически запрещено делать в Никитин день

Никитин день отмечают 13 февраля. Другие названия этого праздника — Никита-коник и День Никиты Новгородского. Что можно и категорически запрещено делать сегодня — в материале altapress.ru.

Традиции и запреты в Никитин день

В Никитин день предки традиционно обращали внимание на огонь и предсказывали погоду. Так, если дрова в печи дымят и плохо загораются, то жди оттепели. А вот сильная тяга в очаге, наоборот, предвещает мороз.

Прародители 13 февраля опасались нападок нечисти, которая якобы седлает конька на крыше. Они считали, что дом может внезапно пошатнуться, а «к крыльцу подступят худые ветра». Поэтому на Никиту люди внимательно следили за жилищем.

Также на Никиту-коника девушки, узнавшие о неверности возлюбленного, проводили ритуалы и читали заговоры — дабы поддержать верность партнера.

Огонь. altapress.ru

Категорически запрещено 13 февраля играть с огнем, выяснять отношения и делить имущество.

Народные приметы на Никитин день