Народные приметы 13 февраля. Что категорически запрещено делать в Никитин день

Традиции и запреты в Никитин день
В Никитин день предки традиционно обращали внимание на огонь и предсказывали погоду. Так, если дрова в печи дымят и плохо загораются, то жди оттепели. А вот сильная тяга в очаге, наоборот, предвещает мороз.
Прародители 13 февраля опасались нападок нечисти, которая якобы седлает конька на крыше. Они считали, что дом может внезапно пошатнуться, а «к крыльцу подступят худые ветра». Поэтому на Никиту люди внимательно следили за жилищем.
Также на Никиту-коника девушки, узнавшие о неверности возлюбленного, проводили ритуалы и читали заговоры — дабы поддержать верность партнера.
Категорически запрещено 13 февраля играть с огнем, выяснять отношения и делить имущество.
Народные приметы на Никитин день
- Вокруг солнца появились круги 13 февраля — значит, урожай будет богатым.
- Дрова в печи дымят и плохо горят — к теплу.
- Тяга в печи слабая — значит, погода будет сырой.
- Птицы копаются в снегу в Никитин день — к сырости.