Народные приметы на Васильев день. Почему 12 февраля нужно помириться с врагами

Васильев день отмечают 12 февраля. По-другому этот праздник называют Василий, Василий Великий и Василий Теплый. Рассказываем, что можно и ни в коем случае нельзя делать сегодня.

Васильев день: традиции и запреты 12 февраля

По поверью, в Васильев день начинается «звериный свадебник» — время, когда животные образуют пары, между самцами идут бои и начинается звериный род.

Люди праздновали 12 февраля своеобразно — к примеру, подавали на стол блюда из дичи.

А еще на Василия Теплого предки обращали внимание на приметы и предсказывали погоду: если зайцы приходят в сады, то будет зима суровой; если волки воют недалеко от дома, тоже жди холодов; снегирь тихо щебечет — к вьюге; мыши вылезли из нор — к оттепели.

Кролик. Заяц. открытые источники в интернете

Категорически запрещено на Василия делать генеральную уборку, стирать, готовить и рукодельничать.

А вот помириться со всеми, с кем были разногласия, важно. В противном случае вражда будет длиться весь год.

Народные приметы на Васильев день