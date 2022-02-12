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Жизнь

Народные приметы на Васильев день. Почему 12 февраля нужно помириться с врагами

Васильев день отмечают 12 февраля. По-другому этот праздник называют Василий, Василий Великий и Василий Теплый. Рассказываем, что можно и ни в коем случае нельзя делать сегодня.

Мясо.
Мясо.
CC0

Васильев день: традиции и запреты 12 февраля

По поверью, в Васильев день начинается «звериный свадебник» — время, когда животные образуют пары, между самцами идут бои и начинается звериный род.

Люди праздновали 12 февраля своеобразно — к примеру, подавали на стол блюда из дичи.
А еще на Василия Теплого предки обращали внимание на приметы и предсказывали погоду: если зайцы приходят в сады, то будет зима суровой; если волки воют недалеко от дома, тоже жди холодов; снегирь тихо щебечет — к вьюге; мыши вылезли из нор — к оттепели.

Кролик. Заяц.
Кролик. Заяц.
открытые источники в интернете

Категорически запрещено на Василия делать генеральную уборку, стирать, готовить и рукодельничать.
А вот помириться со всеми, с кем были разногласия, важно. В противном случае вражда будет длиться весь год.

Народные приметы на Васильев день

  • Сильный ветер дует 12 февраля — значит, весна и лето будут дождливыми.
  • Вороны раскричались в Васильев день — к метели.
  • Полевые мыши бегают по снегу — быть теплу.
  • Снегири тихо поют — жди снега.
  • Иней на деревьях — к оттепели.
  • Солнце прячется за тучами — к снежной буре.
  • Вокруг солнца круги — к урожайному году.
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