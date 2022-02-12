Народные приметы на Васильев день. Почему 12 февраля нужно помириться с врагами

Васильев день: традиции и запреты 12 февраля
По поверью, в Васильев день начинается «звериный свадебник» — время, когда животные образуют пары, между самцами идут бои и начинается звериный род.
Люди праздновали 12 февраля своеобразно — к примеру, подавали на стол блюда из дичи.
А еще на Василия Теплого предки обращали внимание на приметы и предсказывали погоду: если зайцы приходят в сады, то будет зима суровой; если волки воют недалеко от дома, тоже жди холодов; снегирь тихо щебечет — к вьюге; мыши вылезли из нор — к оттепели.
Категорически запрещено на Василия делать генеральную уборку, стирать, готовить и рукодельничать.
А вот помириться со всеми, с кем были разногласия, важно. В противном случае вражда будет длиться весь год.
Народные приметы на Васильев день
- Сильный ветер дует 12 февраля — значит, весна и лето будут дождливыми.
- Вороны раскричались в Васильев день — к метели.
- Полевые мыши бегают по снегу — быть теплу.
- Снегири тихо поют — жди снега.
- Иней на деревьях — к оттепели.
- Солнце прячется за тучами — к снежной буре.
- Вокруг солнца круги — к урожайному году.