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Жизнь

Сретение Господне. Что можно и категорически запрещено делать 15 февраля

Сретение Господне, или Громницы, отмечают 15 февраля. Что можно и ни в коем случае нельзя делать сегодня — в нашем материале.

Девушка. Волосы. Ветер.
Девушка. Волосы. Ветер.
CC0

Традиции и запреты на Сретение Господне

В народе Сретение Господне считали днем первой встречи весны. Сретенские морозы, были уверены крестьяне, — последние. Поэтому 15 февраля люди не решались пускаться в дальний путь на санях.

Так что Громницы — один из самых больших праздников весны.

На Сретение было принято освящать свечи в церкви. Позже во время грозы и грома, их разжигали, чтобы отогнать беду.

Кроме того, 15 февраля предки поджигали друг другу волосы (не повторять, это смертельно опасно. — Прим. ред.) По поверью, так можно избавиться от головной боли.

Также на Сретение Господне особенно заботились о домашней птице. Прародители приговаривали: «Корми кур овсом — летом будешь с яйцом», «Если птица напьется воды — наберутся хозяева беды».

Яйца.
Яйца.
СС0

Категорически запрещено 15 февраля стирать, убирать и отправляться в дальние путешествия. Лучше испечь блины и подать милостыню нуждающимся.

Народные приметы на Сретение Господне

  • Если 15 февраля оттепель, то весна начнется рано. А если холодно, то будет зима затяжной.
  • На Сретение снежок — весною дождик.
  • Снег метет — тоже к поздней весне.
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