Сретение Господне. Что можно и категорически запрещено делать 15 февраля

Традиции и запреты на Сретение Господне
В народе Сретение Господне считали днем первой встречи весны. Сретенские морозы, были уверены крестьяне, — последние. Поэтому 15 февраля люди не решались пускаться в дальний путь на санях.
Так что Громницы — один из самых больших праздников весны.
На Сретение было принято освящать свечи в церкви. Позже во время грозы и грома, их разжигали, чтобы отогнать беду.
Кроме того, 15 февраля предки поджигали друг другу волосы (не повторять, это смертельно опасно. — Прим. ред.) По поверью, так можно избавиться от головной боли.
Также на Сретение Господне особенно заботились о домашней птице. Прародители приговаривали: «Корми кур овсом — летом будешь с яйцом», «Если птица напьется воды — наберутся хозяева беды».
Категорически запрещено 15 февраля стирать, убирать и отправляться в дальние путешествия. Лучше испечь блины и подать милостыню нуждающимся.
Народные приметы на Сретение Господне
- Если 15 февраля оттепель, то весна начнется рано. А если холодно, то будет зима затяжной.
- На Сретение снежок — весною дождик.
- Снег метет — тоже к поздней весне.