Народные приметы на День Николы. Что можно и ни в коем случае нельзя делать 17 февраля

День Николы отмечают 17 февраля. Этот праздник еще называют Николай морозный, Николай-Студенит и Никольские морозы. Что можно и категорически запрещено делать сегодня — в нашем материале.

День Николы: традиции и запреты

Прародители верили, что в День Николы звериные свадьбы в лесу — в самом разгаре. Они приговаривали: «О звериных тропах в лесу знает только Никола Студеный».

Кстати, считается, что только Николе было известно, где устраивает логово мать-волчица и как пускаются в пляс лисицы.

Также предки заметили: 17 февраля почти никогда не бывает сильных морозов. А вот снегопад — не редкость.

По этому поводу сложились поговорки «Студеный день — снова шубу надень» и «На Студеного Николу снега навалит гору».

Снег. Много снега. СС0

Категорически запрещено на Николая-Студенита веселиться (за это нечисть якобы может защекотать до смерти) и пить спиртное.

Рекомендуется уделить время работе и домашним делам: уборке, стирке, готовке.

Народные приметы на День Николы