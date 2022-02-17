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Жизнь

Народные приметы на День Николы. Что можно и ни в коем случае нельзя делать 17 февраля

День Николы отмечают 17 февраля. Этот праздник еще называют Николай морозный, Николай-Студенит и Никольские морозы. Что можно и категорически запрещено делать сегодня — в нашем материале.

Лиса.
Лиса.
unsplash.com

День Николы: традиции и запреты

Прародители верили, что в День Николы звериные свадьбы в лесу — в самом разгаре. Они приговаривали: «О звериных тропах в лесу знает только Никола Студеный».

Кстати, считается, что только Николе было известно, где устраивает логово мать-волчица и как пускаются в пляс лисицы.

Также предки заметили: 17 февраля почти никогда не бывает сильных морозов. А вот снегопад — не редкость.

По этому поводу сложились поговорки «Студеный день — снова шубу надень» и «На Студеного Николу снега навалит гору».

Снег. Много снега.
Снег. Много снега.
СС0

Категорически запрещено на Николая-Студенита веселиться (за это нечисть якобы может защекотать до смерти) и пить спиртное.

Рекомендуется уделить время работе и домашним делам: уборке, стирке, готовке.

Народные приметы на День Николы

  • Лес вдали кажется черным 17 февраля — к оттепели.
  • Ветки ели сгибаются книзу 17 февраля — жди снега.
  • Туман держится высоко в День Николы — к хорошей погоде, низко — значит, вероятен сильный снегопад.
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