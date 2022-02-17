Народные приметы на День Николы. Что можно и ни в коем случае нельзя делать 17 февраля

День Николы: традиции и запреты
Прародители верили, что в День Николы звериные свадьбы в лесу — в самом разгаре. Они приговаривали: «О звериных тропах в лесу знает только Никола Студеный».
Кстати, считается, что только Николе было известно, где устраивает логово мать-волчица и как пускаются в пляс лисицы.
Также предки заметили: 17 февраля почти никогда не бывает сильных морозов. А вот снегопад — не редкость.
По этому поводу сложились поговорки «Студеный день — снова шубу надень» и «На Студеного Николу снега навалит гору».
Категорически запрещено на Николая-Студенита веселиться (за это нечисть якобы может защекотать до смерти) и пить спиртное.
Рекомендуется уделить время работе и домашним делам: уборке, стирке, готовке.
Народные приметы на День Николы
- Лес вдали кажется черным 17 февраля — к оттепели.
- Ветки ели сгибаются книзу 17 февраля — жди снега.
- Туман держится высоко в День Николы — к хорошей погоде, низко — значит, вероятен сильный снегопад.