Народные приметы на День Агафьи. Что можно и категорически запрещено делать 18 февраля

День Агафьи отмечают 18 февраля. Другие названия этого праздника — Агафья-голодуха, Голиндуха, Агафья Скотница и Агаша-коровница. Рассказываем, что можно и категорически запрещено делать сегодня.

Традиции и запреты в День Агафьи

На Руси святую Агафью считали покровительницей домашнего скота. Крестьяне, чтобы уберечь коров от падежа, 18 февраля убирали хлев старыми лаптями. Их, кстати, было принято пропитывать дегтем.

Кроме того, прародители вешали корове на рога куски хлеба и опахивали деревню сохой, в которую впрягали вдову. По легенде, через такую борозду нечисть не может перешагнуть.

А еще Голиндуху люди особенно опасались смерти коровы. Это — к большому горю.

Также с Днем Агафьи связаны поговорки «Агафья-коровница, береги коров», «Корова в тепле — молоко на столе», «Корову бить — молока не пить», «Избил дед бычка, да хватился молочка», «Сметанку любить — коровку кормить».

Коровы. Животноводство. СС0

Издавна Агафью считали и заступницей от пожара. В день ее памяти обязательно освящали хлеб, который потом хранили как надежное средство от «красного петуха».

Так, при пожаре хлеб бросали в огонь или, наоборот, в чистое поле — в сторону от избы.

Категорически запрещено 18 февраля ссориться с близкими, оставлять дом неубранным и поить грудничка молоком.

Народные приметы на День Агафьи