Народные приметы на День Захария. Почему 21 февраля нельзя завидовать и нужно готовиться к щедрому урожаю

Святой Захарий — один из двенадцати малых пророков. Свое прозвище он получил после того, как при написании откровения увидел в воздухе огромный огненный серп.
В день святого пророка Захария крестьяне начинали готовиться к весеннему сезону. Они пересматривали и ремонтировали сельскохозяйственные инструменты — чтобы год был щедрым на урожай и семья жила в достатке.
Люди обращали внимание на кур — если они громко кудахтали, то скоро начинались снегопады. А если в этот день сильные морозы — то весна будет теплой и ранней, а лето — жарким и сухим.
На рыбалку никто не ходил, поскольку рыба переставала клевать. А вот для торговли время считалось весьма удачным, поэтому люди шли на рынок.
Вечером парни и девушки пели, танцевали и знакомились, чтобы завести крепкие отношения. Проведенная в этот день свадьба гарантировала счастливую семейную жизнь.
21 февраля запрещено кому-либо завидовать — можно сглазить человека, а вскоре получить обратно весь негатив в удвоенном размере.
Народные традиции на Захария Серповидца
- Серпы и другую сельскохозяйственные инструменты кропили крещенской водой, чтобы получить щедрый урожай.
- Ночью выходили во двор и показывали серп молодому месяцу, чтобы жатва была легкой.
- Женщины молились святому Захарию и просили об удачной жатве.
- В день Захара Серповидца точили ножи — это обещало достаток на весь год.