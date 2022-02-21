Народные приметы на День Захария. Почему 21 февраля нельзя завидовать и нужно готовиться к щедрому урожаю

Православный праздник День святого пророка Захария (или Захарий Серповидец) отмечают 21 февраля. Что можно и категорически запрещено делать сегодня — в материале altapress.ru. А еще рассказываем, на какие приметы следует обратить внимание.

Святой Захарий — один из двенадцати малых пророков. Свое прозвище он получил после того, как при написании откровения увидел в воздухе огромный огненный серп.

В день святого пророка Захария крестьяне начинали готовиться к весеннему сезону. Они пересматривали и ремонтировали сельскохозяйственные инструменты — чтобы год был щедрым на урожай и семья жила в достатке.

Люди обращали внимание на кур — если они громко кудахтали, то скоро начинались снегопады. А если в этот день сильные морозы — то весна будет теплой и ранней, а лето — жарким и сухим.

На рыбалку никто не ходил, поскольку рыба переставала клевать. А вот для торговли время считалось весьма удачным, поэтому люди шли на рынок.

Вечером парни и девушки пели, танцевали и знакомились, чтобы завести крепкие отношения. Проведенная в этот день свадьба гарантировала счастливую семейную жизнь.

21 февраля запрещено кому-либо завидовать — можно сглазить человека, а вскоре получить обратно весь негатив в удвоенном размере.

Серп. открытые источники.

Народные традиции на Захария Серповидца