Подготовьтесь заранее. Поздравления со Вселенской родительской субботой в прозе, стихах и смс

Близкие люди не перестают быть близкими, даже когда улетают на небеса. Сегодня каждый вспомнит тех, кого так не хватает рядом. И пусть будет меньше слез и больше прекрасных воспоминаний, связанных с нашими дорогими людьми, которые наблюдают за нами сверху. Пусть им там будет спокойно и уютно. А мы здесь будем чтить их память и хранить любовь к ним в наших сердцах.

Сегодня день памяти и воспоминаний, сегодня Вселенская родительская суббота, и я хочу пожелать, чтобы в этот день душа почувствовала поддержку родных с небес, чтобы сердце вспомнило все теплые и счастливые моменты, связанные с ушедшими близкими. Пусть им будет там мягко и спокойно, пусть наша память никогда не сотрет воспоминания о них.