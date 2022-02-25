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Жизнь

Подготовьтесь заранее. Поздравления со Вселенской родительской субботой в прозе, стихах и смс

Завтра, 26 февраля, в мире отпразднуют Вселенскую родительскую субботу. К предстоящему празднику altapress.ru сделал подборку поздравлений в прозе, стихах и смс.

Ребенок, мама.
Ребенок, мама.
Открытые источники в Интернете (СС0)

Поздравления со Вселенской родительской субботой в прозе

Близкие люди не перестают быть близкими, даже когда улетают на небеса. Сегодня каждый вспомнит тех, кого так не хватает рядом. И пусть будет меньше слез и больше прекрасных воспоминаний, связанных с нашими дорогими людьми, которые наблюдают за нами сверху. Пусть им там будет спокойно и уютно. А мы здесь будем чтить их память и хранить любовь к ним в наших сердцах.

Сегодня день памяти и воспоминаний, сегодня Вселенская родительская суббота, и я хочу пожелать, чтобы в этот день душа почувствовала поддержку родных с небес, чтобы сердце вспомнило все теплые и счастливые моменты, связанные с ушедшими близкими. Пусть им будет там мягко и спокойно, пусть наша память никогда не сотрет воспоминания о них.

Во Вселенскую субботу я хочу сказать: пусть каждый помнит своих близких, пусть в наших сердцах горит огонек любви к ним, пусть в нашей памяти всплывают родные улыбки и милые лица дорогих, но, увы, усопших людей. Пусть на небесах им будет спокойно, пусть светлая память о них нам помогает каждый день встречать с верой и светлой надеждой.

Свечи. Церковь. Молитва.
Свечи. Церковь. Молитва.
СС0

Поздравления со Вселенской родительской субботой в стихах

Сегодня день родительской субботы,
А это повод о делах забыть,
Пусть станет твоей главною заботой
Родных людей могилки посетить.

И дома зажги скромную лампаду,
Молитвой всех усопших помяни,
И, несомненно, благостные взгляды
Тебе сквозь небеса пошлют они!

В день родительской субботы
Всех родных я помяну.
Тех, кого уж нету с нами,
Кто у вечности в плену.

Пусть они за мной присмотрят,
Пусть подскажут мне ответ,
Пусть передадут мне с ветром
Мудрый жизненный совет.

Помолимся за близких и родных,
За дедов, прадедов, отцов своих,
За царствие небесное для них,
Прощение всех грехов мирских!

Пускай Господь дарует им покой,
Всем им, ушедшим в мир иной,
Помолимся родительской субботой,
Это теперь наш долг и наша вечная забота!

Родительский день в Барнауле. 2019 год.
Родительский день в Барнауле. 2019 год.
Анна Зайкова, altapress.ru.

Поздравления со Вселенской родительской субботой в смс

Любовь родительская — самое великое, что есть на свете, самое искреннее и безграничное. Пусть эта суббота наполнит дом счастьем, чтобы появился лишний повод сказать родителям о любви своей и добродетели.

Во Вселенскую родительскую субботу пусть душа вспомнит наших дорогих и любимых, которых нет рядом, пусть сердце согреется теплыми воспоминаниями из прошлого, пусть искренние молитвы подарят им покой на небесах и мир.

Во Вселенскую субботу я хочу сказать: пусть каждый помнит своих близких, пусть в наших сердцах горит огонёк любви к ним, пусть в нашей памяти всплывают родные улыбки и милые лица дорогих, но, увы, усопших людей.

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