Подготовьтесь заранее. Поздравления со Вселенской родительской субботой в прозе, стихах и смс

Поздравления со Вселенской родительской субботой в прозе
Близкие люди не перестают быть близкими, даже когда улетают на небеса. Сегодня каждый вспомнит тех, кого так не хватает рядом. И пусть будет меньше слез и больше прекрасных воспоминаний, связанных с нашими дорогими людьми, которые наблюдают за нами сверху. Пусть им там будет спокойно и уютно. А мы здесь будем чтить их память и хранить любовь к ним в наших сердцах.
Сегодня день памяти и воспоминаний, сегодня Вселенская родительская суббота, и я хочу пожелать, чтобы в этот день душа почувствовала поддержку родных с небес, чтобы сердце вспомнило все теплые и счастливые моменты, связанные с ушедшими близкими. Пусть им будет там мягко и спокойно, пусть наша память никогда не сотрет воспоминания о них.
Во Вселенскую субботу я хочу сказать: пусть каждый помнит своих близких, пусть в наших сердцах горит огонек любви к ним, пусть в нашей памяти всплывают родные улыбки и милые лица дорогих, но, увы, усопших людей. Пусть на небесах им будет спокойно, пусть светлая память о них нам помогает каждый день встречать с верой и светлой надеждой.
Поздравления со Вселенской родительской субботой в стихах
Сегодня день родительской субботы,
А это повод о делах забыть,
Пусть станет твоей главною заботой
Родных людей могилки посетить.
И дома зажги скромную лампаду,
Молитвой всех усопших помяни,
И, несомненно, благостные взгляды
Тебе сквозь небеса пошлют они!
В день родительской субботы
Всех родных я помяну.
Тех, кого уж нету с нами,
Кто у вечности в плену.
Пусть они за мной присмотрят,
Пусть подскажут мне ответ,
Пусть передадут мне с ветром
Мудрый жизненный совет.
Помолимся за близких и родных,
За дедов, прадедов, отцов своих,
За царствие небесное для них,
Прощение всех грехов мирских!
Пускай Господь дарует им покой,
Всем им, ушедшим в мир иной,
Помолимся родительской субботой,
Это теперь наш долг и наша вечная забота!
Поздравления со Вселенской родительской субботой в смс
Любовь родительская — самое великое, что есть на свете, самое искреннее и безграничное. Пусть эта суббота наполнит дом счастьем, чтобы появился лишний повод сказать родителям о любви своей и добродетели.
Во Вселенскую родительскую субботу пусть душа вспомнит наших дорогих и любимых, которых нет рядом, пусть сердце согреется теплыми воспоминаниями из прошлого, пусть искренние молитвы подарят им покой на небесах и мир.
Во Вселенскую субботу я хочу сказать: пусть каждый помнит своих близких, пусть в наших сердцах горит огонёк любви к ним, пусть в нашей памяти всплывают родные улыбки и милые лица дорогих, но, увы, усопших людей.