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Жизнь

Народные приметы на Ярилин день. Что можно и нельзя делать 1 марта

На Руси март начинался Ярилиными днями. Что нельзя и нужно делать 1 марта — в материале altapress.ru.

Зима. Солнце. Снег
Зима. Солнце. Снег
СС0

Народные традиции 1 марта

В Ярилин день беременные старались погреться на солнышке, чтобы набраться силы выносить здорового малыша.

Бабки-повитухи топили в доме полуденный снег, а талой водой умывались и мыли руки. Чтобы «чистыми стать да ребенка принять».

Что можно и нельзя делать?

1 марта нужно ходить в гости. Также обязательно гулять на свежем воздухе и принимать солнечные ванны.

А вот ссориться и драться категорически запрещено. Также как и пить алкоголь.

В этот день не стоит выполнять трудную работу и стоит отказаться от дальних поездок.

Народные приметы 1 марта

  • Первый день весны — теплый, значит, еще будет похолодание,
  • Плещется вода на льду водоема — жди теплых дней,
  • Густой туман — лето ненастным будет,
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