Народные приметы на Ярилин день. Что можно и нельзя делать 1 марта

Народные традиции 1 марта
В Ярилин день беременные старались погреться на солнышке, чтобы набраться силы выносить здорового малыша.
Бабки-повитухи топили в доме полуденный снег, а талой водой умывались и мыли руки. Чтобы «чистыми стать да ребенка принять».
Что можно и нельзя делать?
1 марта нужно ходить в гости. Также обязательно гулять на свежем воздухе и принимать солнечные ванны.
А вот ссориться и драться категорически запрещено. Также как и пить алкоголь.
В этот день не стоит выполнять трудную работу и стоит отказаться от дальних поездок.
Народные приметы 1 марта
- Первый день весны — теплый, значит, еще будет похолодание,
- Плещется вода на льду водоема — жди теплых дней,
- Густой туман — лето ненастным будет,