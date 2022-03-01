Народные приметы на Ярилин день. Что можно и нельзя делать 1 марта

На Руси март начинался Ярилиными днями. Что нельзя и нужно делать 1 марта — в материале altapress.ru.

Народные традиции 1 марта

В Ярилин день беременные старались погреться на солнышке, чтобы набраться силы выносить здорового малыша.

Бабки-повитухи топили в доме полуденный снег, а талой водой умывались и мыли руки. Чтобы «чистыми стать да ребенка принять».

Что можно и нельзя делать?

1 марта нужно ходить в гости. Также обязательно гулять на свежем воздухе и принимать солнечные ванны.

А вот ссориться и драться категорически запрещено. Также как и пить алкоголь.

В этот день не стоит выполнять трудную работу и стоит отказаться от дальних поездок.

Народные приметы 1 марта