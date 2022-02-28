Народные традиции и приметы на Масленицу. Почему 28 февраля нужно съесть много блинов

Масленицу также называют Сырной седмицей — в эту неделю люди могут наесться и нагуляться перед Великим постом. Однако запрещено есть мясо, но в избытке можно употреблять молочные продукты, сыры и рыбу, а также нельзя пить алкоголь.
Первый день праздника называется — встреча, в этот день люди готовились ко встрече Масленицы — они долго спали, а после занимались своими делами. Дети мастерили чучело, которое выставляли на улицу на всеобщее обозрение, а в конце недели сжигали.
Считалось, что весь год пройдет так, как первый день Масленицы, поэтому все старались съесть как можно больше блинов — чтобы выше был достаток. При этом блины нельзя резать ножом, иначе у всех членов семьи испортится здоровье. Также люди не ссорились с близкими и не обижали животных.
Первый блин, испеченный в понедельник, отдавали нищему на улице — он съедал блин и поминал усопших родственников.
28 февраля люди приглашали в гости знакомых, находящихся в трудном материальном положении, и угощали их от души, чтобы это принесло в дом благополучие. В этот день не строили планы, поскольку всему задуманному не суждено сбыться.
Народные приметы и традиции на 28 февраля
- Какая погода, таким и сентябрь будет.
- Много воды на дорогах и снег практически растаял — сенокос будет хорошим.
- На небе яркая и полная луна — к холодам, алый закат — к метели.
- В гости нельзя приходить без подарка, иначе с хозяевами дома можно навсегда поссориться.
- В этот день лучше не заниматься уборкой, чтобы в доме не сложилась плохая обстановка.
- Супругам нельзя в этот день обсуждать денежные вопросы, иначе достаток семьи сократится в разы.