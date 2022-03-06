Народные приметы на день Тимофея Весновея 6 марта: что можно делать

За кротость и молитвы Господь наградил преподобного Тимофея даром исцеления и властью над нечистью. Предки думали, что весной просыпается нечистая сила, а солнце и тепло способно с ней справиться.

Для этого на полях разжигали костры и обходили с огнем вокруг, чтобы изгнать зло.

Костер. unsplash.com

Также в этот день по традиции собирались большой компанией, шутили и веселились, но не выпивали.

На «Весновки» начинали дуть теплые ветры, поэтому в народе говорили: «Дожить бы до Весновея, а там зима не страшна»; «Тимофей Весновей — уж тепло у дверей»; «На Тимофея Весновея как ни злись метелица, все равно весной веет».

Народные приметы 6 марта