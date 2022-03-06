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Жизнь

Народные приметы на день Тимофея Весновея 6 марта: что можно делать

6 марта отмечается народно-христианский праздник — Тимофей Весновей («Тимофей»,"Весняк", «Весновки», «Тимофей весенний»).

Оттепель Снег.
Оттепель Снег.
Настасья Коваленко

За кротость и молитвы Господь наградил преподобного Тимофея даром исцеления и властью над нечистью. Предки думали, что весной просыпается нечистая сила, а солнце и тепло способно с ней справиться.

Для этого на полях разжигали костры и обходили с огнем вокруг, чтобы изгнать зло.

Костер.
Костер.
unsplash.com

Также в этот день по традиции собирались большой компанией, шутили и веселились, но не выпивали.

На «Весновки» начинали дуть теплые ветры, поэтому в народе говорили: «Дожить бы до Весновея, а там зима не страшна»; «Тимофей Весновей — уж тепло у дверей»; «На Тимофея Весновея как ни злись метелица, все равно весной веет».

Народные приметы 6 марта

  • Воздух сухой в этот день — жди потепления.
  • Если перелетные птицы весной прилетели вовремя — будет хороший хлебный урожай.
  • Сугробы высокие во дворе — жди теплую погоду.
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