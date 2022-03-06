Народные приметы на день Тимофея Весновея 6 марта: что можно делать

За кротость и молитвы Господь наградил преподобного Тимофея даром исцеления и властью над нечистью. Предки думали, что весной просыпается нечистая сила, а солнце и тепло способно с ней справиться.
Для этого на полях разжигали костры и обходили с огнем вокруг, чтобы изгнать зло.
Также в этот день по традиции собирались большой компанией, шутили и веселились, но не выпивали.
На «Весновки» начинали дуть теплые ветры, поэтому в народе говорили: «Дожить бы до Весновея, а там зима не страшна»; «Тимофей Весновей — уж тепло у дверей»; «На Тимофея Весновея как ни злись метелица, все равно весной веет».
Народные приметы 6 марта
- Воздух сухой в этот день — жди потепления.
- Если перелетные птицы весной прилетели вовремя — будет хороший хлебный урожай.
- Сугробы высокие во дворе — жди теплую погоду.