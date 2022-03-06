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Жизнь

Прощеное воскресенье 2022. Что принято делать в этот день и как правильно прощать

Прощеное воскресенье — последнее воскресенье перед Великим постом. В 2022 году оно выпало на 6 марта. Рассказываем, что принято делать в этот день.

Доброта, любовь, поддержка.
Доброта, любовь, поддержка.
СС0

Прощеное воскресенье выпадает на последний день Масленицы.

В старину этот день был одним из самых веселых: сжигали чучело Масленицы, устраивали хороводы, всячески веселились и пели песни, ведь после этого на целых семь недель запрещена не только разная еда, но и увеселения.

Принято отпускать в этот день все обиды, просить прощения у близких, налаживать испорченные отношения и конфликты, чтобы начать Великий пост с чистой душой, сосредоточиться на духовной жизни.

Кстати, важно — нельзя отказывать в прощении просящему. Считается, что не простить в Прощеное воскресенье — это большой грех. Следует искренне простить всех, кто попросит.

В ответ нужно проговорить: «Бог простит, и я тебя прощаю».

Плохой приметой считает в этот день сквернословить, думать о плохом, жаловаться, пить алкоголь и заниматься тяжелой работой.

Лучше отказаться от домашних хлопот.

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