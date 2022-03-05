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Жизнь

Сильный ветер и мокрый снег омрачит праздничные выходные в Барнауле

Алтайский гидрометцентр предупредил барнаульцев об ухудшении погоды в праздничные выходные, пишет мэрия.

Мокрый снег. Дождь.
Мокрый снег. Дождь.
CC0

С 6 по 8 марта в Алтайском крае ожидается усиление ветра до 11−16 м/с, местами порывы 19−24 м/с, мокрый снег и дождь, временами сильные, местами метели, гололёд.

Погода будет переменчивой: 6−7 марта ожидается повышение температуры от 0…+5 градусов, местами по югу до +10.

Днём 8 марта — похолодание до −5…−10 градусов. На дорогах — сильная гололедица.

Напомним, что 6 марта в краевой столице также отметят Масленицу. Вот список мест, куда можно сходить.

Также «Афиша» сделала подборку семи мест, где можно интересно отметить 8 марта.

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