Сильный ветер и мокрый снег омрачит праздничные выходные в Барнауле

С 6 по 8 марта в Алтайском крае ожидается усиление ветра до 11−16 м/с, местами порывы 19−24 м/с, мокрый снег и дождь, временами сильные, местами метели, гололёд.
Погода будет переменчивой: 6−7 марта ожидается повышение температуры от 0…+5 градусов, местами по югу до +10.
Днём 8 марта — похолодание до −5…−10 градусов. На дорогах — сильная гололедица.
Напомним, что 6 марта в краевой столице также отметят Масленицу. Вот список мест, куда можно сходить.
Также «Афиша» сделала подборку семи мест, где можно интересно отметить 8 марта.