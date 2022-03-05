Где в Барнауле будут кормить блинами и жечь чучело на Масленицу

6 марта в Барнауле отметят Масленицу — список мест, где будут происходить праздничные события.

Горная аптека

Во внутреннем дворике «Горной аптеки» пройдет развлекательная программа. Гостей будут угощать блинами, сбитнем и другими блюдами.

Обещают петь русские народные песни, проводить игры и масленичные забавы — в том числе сжигание чучела, пишет «ВизитАлтай».

Начало в 13:00. Вход платный — 200−300 рублей.

Краеведческий музей

Сотрудники краеведческого музея будут ждать гостей на двух точках.

На Старом базаре пройдут мастер-классы по изготовлению тряпичных и бумажных кукол. Начало в 13:00.

В здании на пр. Красноармейском, 28 пройдет интерактивная программа — гостям расскажут о масленичных традициях, расскажут старинные рецепты блинов, устроят игры. Начало в 12:00.

Вход свободный.

Смешная Масленица. altapress.ru

Курорт «Первый»

Для гостей подготовят развлекательную программу с конкурсами и подарками. Желающие могут попробовать забраться на масленичный столб. Будут работать фотозона и детский аквагрим.

В кафе «Неюрта» будут предлагать специальное блинное меню. Кульминацией праздника станет сжигание чучела.

Масленицу отметят по адресу: ул. Водников, 1е. Начало в 12:00, вход свободный.

Планета Q

Здесь пройдет праздничная программа с играми и конкурсами, катанием на пони, хаски и санях. На территории комплекса работают горки, каток и буфет.

Адрес — Байкальская, 47. Начало в 14:00. Цена за депозит, который можно потратить в кафе или услуги комплекса, 200 рублей.

Как прошла Масленица в парке «Лесная сказка» Анна Зайкова

Парк-отель «Чайка»

Здесь устроят масленичные забавы, спортивные состязания, танцы и конкурсы с подарками. Сжигание чучела и блины тоже будут.

Также на празднике разыграют подарки (карты, проживание в номерах, поход в баню, поездки на вездеходе и квадроцикле) среди всех гостей парка.

Адрес — пос. Борзовая заимка, Пионерская долина, 4. Начало в 13:00. Вход свободный.

Художественный музей

Гостей будут угощать чаем и блинами. Весну встретят по народным традициям — с играми, состязаниями, песнями, плясками и хороводами.

Адрес — ул. М. Горького, 16. Начало в 14:00. Цена билета — 30−120 рублей.