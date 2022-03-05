Где в Барнауле будут кормить блинами и жечь чучело на Масленицу

Горная аптека
Во внутреннем дворике «Горной аптеки» пройдет развлекательная программа. Гостей будут угощать блинами, сбитнем и другими блюдами.
Обещают петь русские народные песни, проводить игры и масленичные забавы — в том числе сжигание чучела, пишет «ВизитАлтай».
Начало в 13:00. Вход платный — 200−300 рублей.
Краеведческий музей
Сотрудники краеведческого музея будут ждать гостей на двух точках.
На Старом базаре пройдут мастер-классы по изготовлению тряпичных и бумажных кукол. Начало в 13:00.
В здании на пр. Красноармейском, 28 пройдет интерактивная программа — гостям расскажут о масленичных традициях, расскажут старинные рецепты блинов, устроят игры. Начало в 12:00.
Вход свободный.
Курорт «Первый»
Для гостей подготовят развлекательную программу с конкурсами и подарками. Желающие могут попробовать забраться на масленичный столб. Будут работать фотозона и детский аквагрим.
В кафе «Неюрта» будут предлагать специальное блинное меню. Кульминацией праздника станет сжигание чучела.
Масленицу отметят по адресу: ул. Водников, 1е. Начало в 12:00, вход свободный.
Планета Q
Здесь пройдет праздничная программа с играми и конкурсами, катанием на пони, хаски и санях. На территории комплекса работают горки, каток и буфет.
Адрес — Байкальская, 47. Начало в 14:00. Цена за депозит, который можно потратить в кафе или услуги комплекса, 200 рублей.
Парк-отель «Чайка»
Здесь устроят масленичные забавы, спортивные состязания, танцы и конкурсы с подарками. Сжигание чучела и блины тоже будут.
Также на празднике разыграют подарки (карты, проживание в номерах, поход в баню, поездки на вездеходе и квадроцикле) среди всех гостей парка.
Адрес — пос. Борзовая заимка, Пионерская долина, 4. Начало в 13:00. Вход свободный.
Художественный музей
Гостей будут угощать чаем и блинами. Весну встретят по народным традициям — с играми, состязаниями, песнями, плясками и хороводами.
Адрес — ул. М. Горького, 16. Начало в 14:00. Цена билета — 30−120 рублей.