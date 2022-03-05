В России выяснили, сколько молодежь тратит на подарки к 8 Марта

Россияне младше 24 лет тратят больше денег на подарки, чем более возрастные сограждане, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование сервиса SuperJob.

«Люди до 24 лет израсходуют на подарки в среднем 4300 рублей, а на цветы — 2700. Возрастом от 35 до 44 лет — потратят 4000 и 3000 рублей соответственно. Наиболее же экономными оказались те, кому 45 и старше — они готовы подарить своим любимым подарки на сумму не более 3800 рублей, а на цветы истратить 2500 рублей», — выяснили социологи.

Средний бюджет на подарки в 2022 году выше, чем в 2021 году (4000 рублей против 3100), а на цветы опрошенные планируют потратить примерно столько же — 2700 рублей.

На подарки и цветы больше всего потратятся жители Москвы — в среднем 6000 и 3500 рублей соответственно.

На втором месте жители Красноярска (5500 и 3500 рублей), на третьем — Казани (5500 и 2500 рублей).

Наиболее экономными оказались жители Перми — они выделят на подарки и букеты 3700 и 2500 рублей соответственно.

«Закономерно, что подарочно-букетный бюджет растет вместе с уровнем дохода», — подчеркнули аналитики.

Опрос провели с 27 февраля по 3 марта среди 1600 представителей экономически активного населения России старше 18 лет.

В 2021 году россияне назвали желанные подарки на 8 Марта и 23 Февраля. Но в основном получили конфеты и пену для бритья.

Кстати, год назад эксперты выяснили, что мужчины для подарка присматривали ювелирные украшения, косметику, игрушки и даже лотерейные билеты.