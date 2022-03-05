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Жизнь

В России выяснили, сколько молодежь тратит на подарки к 8 Марта

Россияне младше 24 лет тратят больше денег на подарки, чем более возрастные сограждане, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование сервиса SuperJob.

Цветы
Цветы
СС0

«Люди до 24 лет израсходуют на подарки в среднем 4300 рублей, а на цветы — 2700. Возрастом от 35 до 44 лет — потратят 4000 и 3000 рублей соответственно. Наиболее же экономными оказались те, кому 45 и старше — они готовы подарить своим любимым подарки на сумму не более 3800 рублей, а на цветы истратить 2500 рублей», — выяснили социологи.

Средний бюджет на подарки в 2022 году выше, чем в 2021 году (4000 рублей против 3100), а на цветы опрошенные планируют потратить примерно столько же — 2700 рублей.

На подарки и цветы больше всего потратятся жители Москвы — в среднем 6000 и 3500 рублей соответственно.

На втором месте жители Красноярска (5500 и 3500 рублей), на третьем — Казани (5500 и 2500 рублей).

Наиболее экономными оказались жители Перми — они выделят на подарки и букеты 3700 и 2500 рублей соответственно.

«Закономерно, что подарочно-букетный бюджет растет вместе с уровнем дохода», — подчеркнули аналитики.

Опрос провели с 27 февраля по 3 марта среди 1600 представителей экономически активного населения России старше 18 лет.

В 2021 году россияне назвали желанные подарки на 8 Марта и 23 Февраля. Но в основном получили конфеты и пену для бритья.

Кстати, год назад эксперты выяснили, что мужчины для подарка присматривали ювелирные украшения, косметику, игрушки и даже лотерейные билеты.

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