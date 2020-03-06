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6 марта
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Автоновости

Сибирские полицейские поздравили женщин с 8 марта гигантским автоцветком из машин ДПС

В Кемеровской области полицейские подарили женщинам гигантский автоцветок, сообщает региональное МВД.

Полицейские составили из машин ДПС гигантский автоцветок. Новокузнецк.
Полицейские составили из машин ДПС гигантский автоцветок. Новокузнецк.
кадр из видео.

В преддверии Международного женского дня сотрудники ГИБДД Новокузнецка присоединились к акции «8 Марта — В каждый Дом».

«Выставили 22 патрульных автомобиля в гигантский цветок, который в темноте засветился яркими огнями световой сигнализации от стебля до „распустившегося“ бутона маргаритки», — рассказали в МВД.

Отмечается, что полицейские таким образом напомнили женщинам о необходимости беречь себя и детей, а также пожелали им счастья и безопасных дорог.

Полицейские составили из машин ДПС гигантский автоцветок. Новокузнецк.
Полицейские составили из машин ДПС гигантский автоцветок. Новокузнецк.
кадр из видео.

Кроме того, организаторы флешмоба надеются, что автоцветок станет приятным сюрпризом и создаст праздничное настроение.

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