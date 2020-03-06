Сибирские полицейские поздравили женщин с 8 марта гигантским автоцветком из машин ДПС

В преддверии Международного женского дня сотрудники ГИБДД Новокузнецка присоединились к акции «8 Марта — В каждый Дом».

«Выставили 22 патрульных автомобиля в гигантский цветок, который в темноте засветился яркими огнями световой сигнализации от стебля до „распустившегося“ бутона маргаритки», — рассказали в МВД.

Отмечается, что полицейские таким образом напомнили женщинам о необходимости беречь себя и детей, а также пожелали им счастья и безопасных дорог.

Полицейские составили из машин ДПС гигантский автоцветок. Новокузнецк. кадр из видео.

Кроме того, организаторы флешмоба надеются, что автоцветок станет приятным сюрпризом и создаст праздничное настроение.