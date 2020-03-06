Топ-9 событий, которые можно посетить 8 марта в Барнауле

Много рока и спектаклей для детей и взрослых, а также настоящий женский спринт. Где провести Международный женский день — решайте сами, а в помощь вам обзор altapress.ru.

Женский спринт

В праздничный день только для прекрасных дам — гонки на полноприводных машинах.

Поучаствовать в соревнованиях, поддержать гонщиц или просто провести время на свежем воздухе можно всем желающим.

Где: площадка за новым мостом у «Леруа Мерлен"

Начало: 12:00

Цена: бесплатно.

Глеб Самойлов & The MATRIXX

На свое 10-летие участники группы подготовили незабываемое, яркое, мощное и зрелищное шоу. «Будет эпатажно, громко, дерзко и горячо!» — обещают организаторы.

На концерте непременно прозвучат самые мощные и ожидаемые композиции The MATRIXX. Не обойдется также и без мега-хитов группы «Агата Кристи».

Глеб Самойлов в Барнауле 24 апреля 2015 года. Анастасия Брагина

Где: ДК «Сибэнергомаш"

Начало: 19:00

Цена:1500−2700 рублей.

Чертова закуска

Спритический сеанс по рассказам первой русской юмористки начала XX века, «королевы русского юмора» Надежды Тэффи.

Спектакль об искушении, которому поддается человек при виде чужой жены, молоденькой горничной, попутчика в поезде, чужого супруга.

«Чертовщина как соблазн, возникающий перед человеком, толкает его в круговорот таких страстей, что, натворив сумасшедших дел, человек и сам верит в существование банного черта. Во имя сохранения семейного спокойствия русской женщине легче поверить в банного черта, чем в любовное приключение собственного мужа и отца семейства», — так говорит о спектакле режиссер-постановщик Марина Шелевер.

Чертова закуска МТА

Где: Молодежный театр Алтая

Начало: 17:00

Цена: 300 рублей.

Танго длиною в жизнь

Как прожить жизнь и сохранить трепетные сердца, готовые вновь и вновь вспыхивать с новой силой?

«Танго длиною в жизнь» — это история о четыре временах года и возрастах любви: танец судьбоносных встреч, воспоминания о былом, наслаждение настоящим и возможность помечтать о будущем.

Танго длиною в жизнь театр драмы

Где: театр драмы

Начало: 17:30

Цена: 150−500 рублей.

Бабий бунт

Спектакль для тех, кто соскучился по старой доброй комедии, хочет насладиться интересным представлением и посмеяться от души.

Действие происходит в казачьей станице на Дону. «Даешь бабе ласку!» — начертано на транспаранте взбунтовавшего женского населения казачьего хутора.

Ситуация комична потому, что лихие донские казаки, не раз бывавшие на поле боя, прославившиеся боевыми подвигами и строгим нравом, оказались безоружными перед своими женами и в полной мере почувствовали свою беспомощность без них.

В барнаульском театре музыкальной комедии поставили «Бабий бунт». Анна Зайкова

Где: музыкальный театр

Начало: 17:00

Цена: 100−500 рублей.

Фестиваль «Барнаул за рок»

Лучшие рок группы Барнаула и Сибири соберутся в «Байк Баре» и сделают праздничные выходные по-настоящему шумными!

7 марта на сцене выступят группы «Лестница в небо», «365 дней», «Третий Рим», «Холодное лето» и другие. 8 марта — «Рэтор», «TMB», «Борода Бабая», У.Z.И.

Гитара. Александра Фоменко.

Где: Байк Бар ( пр. Красноармейский , 61)

Начало: 17:00

Цена: 200 рублей.

Дюймовочка

Красивая и поучительная история о необыкновенной маленькой девочке и ее приключениях.

«Дюймовочка» — это спектакль о мечте, о том, что надо верить в себя и не останавливаться на пути к счастью, как бы сложно и страшно не было. Героиня спектакля не сдается, а продолжает, несмотря на все испытания, искать место, где она сможет почувствовать себя счастливой.

«Дюймовочка». muzkom22.ru.

Где: музыкальный театр

Начало: 11:00

Цена: 200−250 рублей.

Карлик нос

С детства знакомая всем сказка Вильгельма Гауфа о страшных превращениях и верной дружбе.

Как вернуться домой, возвратить свой прежний облик и спасти друзей по несчастью? Только самоотверженная дружба и готовность прийти на выручку прогонят волшебные чары!

Карлик Нос МТА

Где: молодежный театр

Начало: 12:00

Цена: 150−250 рублей.

Рок-вечерок

В уютном пространстве «Хурма» что ни выходные — то забойный концерт. Но в этот раз он будет, конечно, особенным, по-настоящему «мартовским».

На сцене выступят ЛИКБЕZ, OneMilioooooon, From Scratch, Fерштейн, Твёрдый Zнак, «Темна Вода».

Фестиваль. Концерт. СС0

Где: пространство «Хурма» ( ул. Чеглецова , 25а)

Начало: 17:00

Цена: 150−300 рублей.

Лидия Желтова.