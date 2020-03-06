Куда сходить на праздничных выходных в Барнауле

Эти выходные обещают быть отличными хотя бы потому, что они продлятся три дня. Куда сходить 8 марта — читайте здесь , а в этом обзоре altapress.ru расскажет, что стоит посетить 7 и 9 марта.

Концерт "Руки вверх" на барнаульской "Карандин-Арене"

Один вдох

Спортивная драма про ныряльщицу с Викторией Исаковой.

Марине уже за сорок, а за спиной только неудачный брак и неинтересная работа. От проблем она предпочитает погрузиться поглубже в воду, занявшись опасным фридайвингом.

Нужно задержать дыхание и погрузиться в подводный мир, где единственный враг — собственный страх.

Человек-невидимка

Одна женщина против невидимого абьюзера.

Когда отношения с гениальным ученым становятся невыносимой мукой, Сесилия Касс сбегает от него.

Вскоре бывший бойфренд Сесилии совершает самоубийство, оставляя ей немаленькое наследство. Однако вскоре девушка понимает, что гениальный ученый жив. И продолжает терроризировать ее, оставаясь при этом невидимым.

Отель «Белград»

Звезда «Холопа» Милош Бикович продолжает вести разгульный образ жизни. Правда, уже на своей родине, в Сербии.

«Отель «Белград» — это продолжение знаменитого сериала «Отель «Элеон» телеканала СТС.

В уплату долга криминальный босс заставляет Пашу жениться на своей дочке. Девушка начинает рьяно готовиться к свадьбе с красавчиком отельером, когда Паша после четырехлетней разлуки неожиданно сталкивается с Дашей, своей русской любовью.

Руки Вверх

Легендарная группа нулевых поздравит всех женщин Барнаула ностальгическими хитами.

Новая программа, уникальные световые и видео инсталляции, специальные звездные гости концерта — вечер будет зажигательным.

Группа выступит 7 марта в «Титов-Арене». Начало в 19:00, цена билета — 1500−3000 рублей.

Концерт «Руки вверх» на барнаульской «Карандин-Арене» Дмитрий Лямзин

Валентин и Валентина

Трогательная советская история любви в Молодежном театре.

Отношениям молодых людей придется выдержать серьезную проверку не разлукой, не войной, а… заботой родных и близких. Что же это такое — любовь? Счастье или испытание на прочность?

Спектакль пройдет 7 марта. Начало в 17:00, цена билета — 200 рублей.

Валентин и Валентина молодежный театр

Любовь и голуби

Еще одна любимая советская история любви.

Создатели спектакля не просят сравнивать их постановку с известным фильмом — отличия действительно есть. А уникальная музыка, написанная специально для этой постановки, не оставит никого равнодушным.

Спектакль пройдет 9 марта. Начало в 17:00, цена билета — 400−800 рублей.

Спектакль «Любовь и голуби». Музыкальный театр.

Тихо! Идет война

Премьерная постановка студенческой мастерской Вахрамеевой в арт-пространстве «Спичка».

Новый спектакль поставлен по рассказу современного писателя Олега Павлова. У знаменитого хирурга умирает жена, а он никак не может ей помочь.

Что происходит с в эти страшные минуты? Что такое жизнь? Ради чего я живу и ради чего умираю? Такими вопросами задается главный герой.

Спектакль пройдет 9 марта. Начало в 18:00, цена билета — 250 рублей.

Студенты театральной мастерской Вахрамеевой vk.com/spichka_barnaul

Барнаульский панк-обстрел 2

7 марта в уютном пространстве «Хурма» выступят: «Один из тысячи» (Новосибирск), The Dead State (Ленинск-Кузнецкий), NA FOKSE (Барнаул), «Трамвай Не Прощает Ошибок» (Барнаул), «Наобум» (Барнаул).

Начало в 18:00, цена — 200 рублей.

Фестиваль. Концерт. СС0

Энергия знаний

Последнее занятие из цикла лекций по физике для гуманитариев. 7 марта в «Шишковке» просто расскажут про сложную астрофизику.

Начало в 17:00, вход свободный.

Космос. Метеор. Метеорит ССО

Эти белые цветы

Самая весенняя выставка в городе в галерее «Турина гора».

На полотнах — цветы всех оттенков белого в исполнении алтайских художников. Всего на выставке представлено 70 работ.

Весеннее равноденствие. Цветы ССО