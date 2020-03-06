Куда сходить на праздничных выходных в Барнауле

Один вдох
Спортивная драма про ныряльщицу с Викторией Исаковой.
Марине уже за сорок, а за спиной только неудачный брак и неинтересная работа. От проблем она предпочитает погрузиться поглубже в воду, занявшись опасным фридайвингом.
Нужно задержать дыхание и погрузиться в подводный мир, где единственный враг — собственный страх.
Человек-невидимка
Одна женщина против невидимого абьюзера.
Когда отношения с гениальным ученым становятся невыносимой мукой, Сесилия Касс сбегает от него.
Вскоре бывший бойфренд Сесилии совершает самоубийство, оставляя ей немаленькое наследство. Однако вскоре девушка понимает, что гениальный ученый жив. И продолжает терроризировать ее, оставаясь при этом невидимым.
Отель «Белград»
Звезда «Холопа» Милош Бикович продолжает вести разгульный образ жизни. Правда, уже на своей родине, в Сербии.
«Отель «Белград» — это продолжение знаменитого сериала «Отель «Элеон» телеканала СТС.
В уплату долга криминальный босс заставляет Пашу жениться на своей дочке. Девушка начинает рьяно готовиться к свадьбе с красавчиком отельером, когда Паша после четырехлетней разлуки неожиданно сталкивается с Дашей, своей русской любовью.
Руки Вверх
Легендарная группа нулевых поздравит всех женщин Барнаула ностальгическими хитами.
Новая программа, уникальные световые и видео инсталляции, специальные звездные гости концерта — вечер будет зажигательным.
Группа выступит 7 марта в «Титов-Арене». Начало в 19:00, цена билета — 1500−3000 рублей.
Валентин и Валентина
Трогательная советская история любви в Молодежном театре.
Отношениям молодых людей придется выдержать серьезную проверку не разлукой, не войной, а… заботой родных и близких. Что же это такое — любовь? Счастье или испытание на прочность?
Спектакль пройдет 7 марта. Начало в 17:00, цена билета — 200 рублей.
Любовь и голуби
Еще одна любимая советская история любви.
Создатели спектакля не просят сравнивать их постановку с известным фильмом — отличия действительно есть. А уникальная музыка, написанная специально для этой постановки, не оставит никого равнодушным.
Спектакль пройдет 9 марта. Начало в 17:00, цена билета — 400−800 рублей.
Тихо! Идет война
Премьерная постановка студенческой мастерской Вахрамеевой в арт-пространстве «Спичка».
Новый спектакль поставлен по рассказу современного писателя Олега Павлова. У знаменитого хирурга умирает жена, а он никак не может ей помочь.
Что происходит с в эти страшные минуты? Что такое жизнь? Ради чего я живу и ради чего умираю? Такими вопросами задается главный герой.
Спектакль пройдет 9 марта. Начало в 18:00, цена билета — 250 рублей.
Барнаульский панк-обстрел 2
7 марта в уютном пространстве «Хурма» выступят: «Один из тысячи» (Новосибирск), The Dead State (Ленинск-Кузнецкий), NA FOKSE (Барнаул), «Трамвай Не Прощает Ошибок» (Барнаул), «Наобум» (Барнаул).
Начало в 18:00, цена — 200 рублей.
Энергия знаний
Последнее занятие из цикла лекций по физике для гуманитариев. 7 марта в «Шишковке» просто расскажут про сложную астрофизику.
Начало в 17:00, вход свободный.
Эти белые цветы
Самая весенняя выставка в городе в галерее «Турина гора».
На полотнах — цветы всех оттенков белого в исполнении алтайских художников. Всего на выставке представлено 70 работ.
Еще больше культурных событий в календаре «Афиши».