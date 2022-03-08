Что запрещено делать девушкам в день Поликарпа. Народные приметы и традиции на 8 марта

8 марта в России отмечается не только женский день, но и народный день Поликарпа или «Кислые девки». Вот какие народные традиции и приметы в этот день.

Народные традиции 8 марта

В день Поликарпа на Руси свободные девушки грустили и прибирали свои платья. «Убирай, девка, сундуки, закрывай наряды», — приговаривали они. Все потому, что свадеб в Великий пост не проводили — теперь надо ждать конца весны.

Зато у них появилось время на разные обряды для «привлечения женихов».

Например, девушки дожидались появления молодого месяца, а увидев его, вертелись на правой пятке, приговаривая: «Млад месяц, увивай около меня женихов, как я увиваюсь около тебя». Также незаметно от всех вметали сор с улицы в избу, шепча при этом: «Гоню я в избу свою молодцов, не воров. Наезжайте ко мне женихи с чужих дворов».

Особые поговорки были на Поликарпа о сороках. Говорили: «С этого дня сорока гостей не прочит, вперед свахи к дому не летит»; «Сорока в лесу за гнездо принялась»; «Пора сорокам в лес убираться, а тетеревам выступать с запевками».

Наблюдали за поведением птиц: если сорока лезет под стреху — быть вьюге. О возвращении холодов есть поговорка: «Март месяц любит куролесить, морозом гордится и на нос садится».

Цветы. 8 марта. СС0

Существует поверье, что женщина, которой в этот день тайно подарил цветы поклонник, через некоторое время влюбится без оглядки.

8 марта незамужним девушкам не следует отмечать эту дату в женской компании. В противном случае ей долго не удастся найти своего суженого и выйти замуж.

Народные приметы в день Поликарпа