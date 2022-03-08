8 марта -1°C
﻿
Жизнь

Что запрещено делать девушкам в день Поликарпа. Народные приметы и традиции на 8 марта

8 марта в России отмечается не только женский день, но и народный день Поликарпа или «Кислые девки». Вот какие народные традиции и приметы в этот день.

Прекрасные девушки "Дня сибирского поля-2018"
Прекрасные девушки "Дня сибирского поля-2018"
Дмитрий Лямзин

Народные традиции 8 марта

В день Поликарпа на Руси свободные девушки грустили и прибирали свои платья. «Убирай, девка, сундуки, закрывай наряды», — приговаривали они. Все потому, что свадеб в Великий пост не проводили — теперь надо ждать конца весны.

Зато у них появилось время на разные обряды для «привлечения женихов».

Например, девушки дожидались появления молодого месяца, а увидев его, вертелись на правой пятке, приговаривая: «Млад месяц, увивай около меня женихов, как я увиваюсь около тебя». Также незаметно от всех вметали сор с улицы в избу, шепча при этом: «Гоню я в избу свою молодцов, не воров. Наезжайте ко мне женихи с чужих дворов».

Особые поговорки были на Поликарпа о сороках. Говорили: «С этого дня сорока гостей не прочит, вперед свахи к дому не летит»; «Сорока в лесу за гнездо принялась»; «Пора сорокам в лес убираться, а тетеревам выступать с запевками».

Наблюдали за поведением птиц: если сорока лезет под стреху — быть вьюге. О возвращении холодов есть поговорка: «Март месяц любит куролесить, морозом гордится и на нос садится».

Цветы. 8 марта.
Цветы. 8 марта.
СС0

Существует поверье, что женщина, которой в этот день тайно подарил цветы поклонник, через некоторое время влюбится без оглядки.

8 марта незамужним девушкам не следует отмечать эту дату в женской компании. В противном случае ей долго не удастся найти своего суженого и выйти замуж.

Народные приметы в день Поликарпа

  • Воробьи гнезда вьют — холодов больше не будет.
  • Услышать стук дятла — к поздней весне.
  • Зяблик закричал — к заморозкам.
  • Туманный день — к сырому лету.
  • Если на Поликарпов день лёд не сошел, то рыбалка весной будет плохая.
Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость