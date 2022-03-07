Народные традиции и приметы на день Маврикия. Почему 7 марта лучше не гадать на любовь

День святого Маврикия и его 70 воинов-мучеников Апамейских отмечают 7 марта. Что можно и категорически запрещено делать сегодня — в материале altapress.ru. А еще рассказываем, на какие приметы следует обратить внимание.

Святой Маврикий был военачальником и тайно исповедовал христианство. Когда начались гонения на последователей новой веры, Маврикий отказался отречься. Его поддержали 70 воинов. Всех жестоко наказали, а после привязали на болоте, где они скончались.

7 марта запрещено заниматься ворожбой, колдовством, магией. Даже простое гадание на любовь может обречь родных и близких на болезни и страдания.

В этот день люди не занимались домашними делами. А если убраться или помыть полы, то ненароком можно вымести из дома счастье. Мужчины первыми не приветствовали женщин, иначе могли потерять уважение в семье. Также не следует вытираться чужим полотенцем, чтобы не забрать чужую негативную энергию. Для благополучия в доме готовили черную уху — рыбу варили в огуречном рассоле с пряностями.

Считалось, что приснившийся сон обязательно сбудется в течение полугода. Если на улице видели прилетевших из теплых краев птиц, особенно грачей, то это хороший знак, гарантирующий нежданное счастье. Птиц подкармливали для достатка в доме.

Грач. Алексей Эбель в vk.com/nature_of_altai

Народные приметы и традиции на 3 марта