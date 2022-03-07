Народные традиции и приметы на день Маврикия. Почему 7 марта лучше не гадать на любовь

Святой Маврикий был военачальником и тайно исповедовал христианство. Когда начались гонения на последователей новой веры, Маврикий отказался отречься. Его поддержали 70 воинов. Всех жестоко наказали, а после привязали на болоте, где они скончались.
7 марта запрещено заниматься ворожбой, колдовством, магией. Даже простое гадание на любовь может обречь родных и близких на болезни и страдания.
В этот день люди не занимались домашними делами. А если убраться или помыть полы, то ненароком можно вымести из дома счастье. Мужчины первыми не приветствовали женщин, иначе могли потерять уважение в семье. Также не следует вытираться чужим полотенцем, чтобы не забрать чужую негативную энергию. Для благополучия в доме готовили черную уху — рыбу варили в огуречном рассоле с пряностями.
Считалось, что приснившийся сон обязательно сбудется в течение полугода. Если на улице видели прилетевших из теплых краев птиц, особенно грачей, то это хороший знак, гарантирующий нежданное счастье. Птиц подкармливали для достатка в доме.
Народные приметы и традиции на 3 марта
- Холодная погода — к дождливому лету.
- Солнце светит сильно — год будет теплый.
- Погода сухая — осень будет благоприятная.
- Метель или вьюга — весна затянется.
- Голуби громко воркуют — к резкому потеплению.
- Сажать капусту 7 марта — к хорошему урожаю.