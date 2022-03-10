Приметы на День Тараса Бессонного. Почему 10 марта категорически запрещено заглядывать в чужие окна

На Тарасия-кумошника, считали предки, хворые могут уверенно победить лихорадку (кстати, ее на Руси представляли как демоническую сущность).
По поверью, от недуга 10 марта защищает сок осиновой коры, соскобленный со ствола снизу вверх. Также, были убеждены пращуры, выздороветь на Вешнюю дрему помогают усердные молитвы. А вот без них «злобная» лихорадка, наоборот, способна вогнать человека в сон (так сказать, усыпить бдительность) и войти в его тело.
Люди в День Тараса Бессонного шутливо пугали детей присказкой «Весенняя дрема лохмата кудрями, машет руками, глаз с поволокой, заводит в потолоки».
В День Тараса Бессонного ни в коем случае нельзя заглядывать в чужие окна. Лихорадка, по легенде, может настигнуть именно в этот момент.
Кроме того, категорически запрещено 10 марта спать днем и делать большие покупки. Это — к беде.
- На Тараса выпал снег — значит, неделя перед Пасхой будет ненастной.
- Грач 10 марта вьет гнездо на дереве — к оттепели.
- Вороны раскричались 10 марта — значит, лето будет холодным и дождливым.
- Высадишь капусту и помидоры на Тараса-трясучника — жди хорошего урожая.
- На улице пасмурно 10 марта — тогда пшеница хорошо уродится.
- На Вешнюю дрему грянул гром — к похолоданию.
Именины 10 марта отмечают Александр, Антон, Евгений, Тарас и Федор.