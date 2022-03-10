Приметы на День Тараса Бессонного. Почему 10 марта категорически запрещено заглядывать в чужие окна

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Сок осиновой коры поможет: главные традиции в День Тараса Бессонного

На Тарасия-кумошника, считали предки, хворые могут уверенно победить лихорадку (кстати, ее на Руси представляли как демоническую сущность).

По поверью, от недуга 10 марта защищает сок осиновой коры, соскобленный со ствола снизу вверх. Также, были убеждены пращуры, выздороветь на Вешнюю дрему помогают усердные молитвы. А вот без них «злобная» лихорадка, наоборот, способна вогнать человека в сон (так сказать, усыпить бдительность) и войти в его тело.

Люди в День Тараса Бессонного шутливо пугали детей присказкой «Весенняя дрема лохмата кудрями, машет руками, глаз с поволокой, заводит в потолоки».