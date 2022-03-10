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Жизнь

Приметы на День Тараса Бессонного. Почему 10 марта категорически запрещено заглядывать в чужие окна

Народно-христианский праздник День Тараса Бессонного (или, по-другому, Тарасий-кумошник, Тарас-трясучник, Тарас и Вешняя дрема) отмечают 10 марта. Каким традициям и приметам прародители доверяли в эту дату — в нашем материале.

Сосульки, оттепель.
Сосульки, оттепель.
CC0
1
Сок осиновой коры поможет: главные традиции в День Тараса Бессонного

На Тарасия-кумошника, считали предки, хворые могут уверенно победить лихорадку (кстати, ее на Руси представляли как демоническую сущность).
По поверью, от недуга 10 марта защищает сок осиновой коры, соскобленный со ствола снизу вверх. Также, были убеждены пращуры, выздороветь на Вешнюю дрему помогают усердные молитвы. А вот без них «злобная» лихорадка, наоборот, способна вогнать человека в сон (так сказать, усыпить бдительность) и войти в его тело.

Люди в День Тараса Бессонного шутливо пугали детей присказкой «Весенняя дрема лохмата кудрями, машет руками, глаз с поволокой, заводит в потолоки».

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«Не смотри»: что категорически запрещено делать 10 марта

В День Тараса Бессонного ни в коем случае нельзя заглядывать в чужие окна. Лихорадка, по легенде, может настигнуть именно в этот момент.

Жилье. Окно жилого дома.
Жилье. Окно жилого дома.
pixabay.com.

Кроме того, категорически запрещено 10 марта спать днем и делать большие покупки. Это — к беде.

3
Снег или нет: народные приметы на День Тараса Бессонного
  • На Тараса выпал снег — значит, неделя перед Пасхой будет ненастной.
  • Грач 10 марта вьет гнездо на дереве — к оттепели.
  • Вороны раскричались 10 марта — значит, лето будет холодным и дождливым.
Помидоры.
Помидоры.
СС0
  • Высадишь капусту и помидоры на Тараса-трясучника — жди хорошего урожая.
  • На улице пасмурно 10 марта — тогда пшеница хорошо уродится.
  • На Вешнюю дрему грянул гром — к похолоданию.
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Счастья и здоровья: кто празднует именины 10 марта

Именины 10 марта отмечают Александр, Антон, Евгений, Тарас и Федор.

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