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Жизнь

Народные приметы 9 марта: что нельзя и что можно делать в Иванов день

Обре́тение главы Иоанна Предтечи — православный праздник в честь наиболее почитаемой части мощей Иоанна Предтечи — его главы, в народном календаре праздник отмечен 9 марта. В народе его звали Иванов день.

Массовые ночевки птиц в центре Барнаула.
Массовые ночевки птиц в центре Барнаула.
Анна Зайкова.

Народные традиции 9 марта

На Руси Иоанну Предтече молились об избавлении от головной боли, просили здоровья детям, защиту посевам и плодородия.

Считалось, что птицы в это день обретают гнезда — то есть начинают их строить. И люди старались им в этом помочь: сооружали скворечники в садах и поправляли старые.

Женщины в этот день не устраивали стирок, чтобы не напугать птиц.

Народные приметы 9 марта

  • Если на Иоанна выпадает снег, до Пасхи не жди тепла, а если идет дождь, то и на Пасху будет дождить,
  • Услышали в лесу настойчивый стук дятла — к поздней весне,
  • Ночью на небе появился яркий месяц со светлыми рогами — наутро ударит мороз,
  • Звонко щебечут синички — скоро наступит оттепель,
  • Если птицы вьют гнезда на солнечной стороне — лето будет холодным,
  • Увидеть 9 марта жаворонка или аиста — это отличная примета.
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