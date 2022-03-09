Народные приметы 9 марта: что нельзя и что можно делать в Иванов день

Обре́тение главы Иоанна Предтечи — православный праздник в честь наиболее почитаемой части мощей Иоанна Предтечи — его главы, в народном календаре праздник отмечен 9 марта. В народе его звали Иванов день.

Народные традиции 9 марта

На Руси Иоанну Предтече молились об избавлении от головной боли, просили здоровья детям, защиту посевам и плодородия.

Считалось, что птицы в это день обретают гнезда — то есть начинают их строить. И люди старались им в этом помочь: сооружали скворечники в садах и поправляли старые.

Женщины в этот день не устраивали стирок, чтобы не напугать птиц.

Народные приметы 9 марта