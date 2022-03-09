Народные приметы 9 марта: что нельзя и что можно делать в Иванов день

Народные традиции 9 марта
На Руси Иоанну Предтече молились об избавлении от головной боли, просили здоровья детям, защиту посевам и плодородия.
Считалось, что птицы в это день обретают гнезда — то есть начинают их строить. И люди старались им в этом помочь: сооружали скворечники в садах и поправляли старые.
Женщины в этот день не устраивали стирок, чтобы не напугать птиц.
Народные приметы 9 марта
- Если на Иоанна выпадает снег, до Пасхи не жди тепла, а если идет дождь, то и на Пасху будет дождить,
- Услышали в лесу настойчивый стук дятла — к поздней весне,
- Ночью на небе появился яркий месяц со светлыми рогами — наутро ударит мороз,
- Звонко щебечут синички — скоро наступит оттепель,
- Если птицы вьют гнезда на солнечной стороне — лето будет холодным,
- Увидеть 9 марта жаворонка или аиста — это отличная примета.